Jsem soutěživý typ, řekl o sobě milionář

Vědomostní test pro superfinále Hry o milion 1. Jak se jmenuje hlavní město státu Rwanda?

a) Kinshasa b) Burundi c) Kigali



2. Jaké je křestní jméno výtvarníka Modiglianiho?

a) Giuseppe b) Amedeo c) Antonio



3. Společná evropská měna Euro má v současné době hodnotu:

a) asi 25 Kč b) asi 35 Kč c) asi 45 Kč



4. Který muž je současným držitelem světového rekordu ve skoku dalekém?

a) Bob Beamon b) Carl Lewis c) Mike Powell



5. Který film vydělal vůbec nejvíce peněz v historii kinematografie?

a) Titanic b) Forrest Gump c) Tanec s vlky



6. Proslulé město Lugano leží na území:

a) Francie b) Itálie c) Švýcarska



7. Která z následujících političek není členkou ČSSD?

a) Jitka Seitlová b) Světlana Navarová c) Jitka Kupčová



8. Jméno „komodský“ se používá pro označení jednoho z druhů:

a) výra b) varana c) sklípkana



9. Jak dlouhý je v metrické soustavě 1 yard?

a) cca 46 cm b) cca 146 cm c) cca 91 cm



10. Která z následujících staveb nepatří mezi sedm divů světa?

a) Chrám Hagia Sofia b) Kolos na Rhodu c) Maják na Faru



11. Papír formátu A4 má rozměry:

a) 297*420 mm b) 210*297mm c) 148*210mm



12. Poslední písmeno v řecké abecedě je:

a) omega b) zeta c) xí



13. Přemysla I. Otakara vystřídal na českém trůně král:

a) Václav II. b) Václav I. c) Přemysl II. Otakar



14. Ve kterém městě se nachází Louvre?

a) v Římě b) v Paříži c) v Marseiille



15. Jaká je hodnota Ludolfova čísla?

a) 3,16 b) 3,15 c) 3,14



16. Jen reprezentanti jedné země vyhráli v posledních pěti letech více než jednou mistrovství světa v hokeji. Byli to reprezentanti:

a) Kanady b) ČR c) Švédska



17. Který český film nezískal OSCARA?

a) Kolja b) Obecná škola c) Ostře sledované vlaky



18. Jak se jmenoval muž, který vynalezl motocykl?

a) G. Daimler b) H. Ford c) J. Dunlop



19. Kdo je autorem knihy Oliver Twist?

a) Jack London b) Charles Dickens c) H.G.Wells



20. Kde můžeme narazit na řeku Zambezi?

a) v severní Africe b) v jižní Asii c) v jižní Africe



21. Kdo složil operu Lazebník sevillský?

a) Gioacchino Rossini b) Giuseppe Verdi c) Giacomo Puccini



22. Kdy vznikla Česká republika?

a) 1. ledna 1993 b) 28. října 1918 c) 8. května 1945



23. Kdo je českým držitelem Nobelovy ceny za literaturu?

a) Karel Čapek b) Bohumil Hrabal c) Jaroslav Seifert



24. Zkratka CeBIT je označením pro:

a) počítačovou jednotku centibit b) veletrh počítačů c) výrobce nápojů Czech Bitter



25. Nejvýchodnější místo České republiky leží v okrese:

a) Vsetín b) Frýdek-Místek c) Zlín



26. Co je to monodrama?

a) dramatický útvar o jednom dějství

b) dramatický útvar, ve kterém hraje jen jediný herec

c) dramatický útvar, ve kterém hrají pouze dva herci



27. Na které české řece je přehradní nádrž Kamýk?

a) na Sázavě b) na Otavě c) na Vltavě



28. Jak se jmenuje křestním jménem hlavní chlapecký hrdina seriálu

Simpsonovi?

a) Hardt b) Bart c) Homer



29. Kdo je autorem Malostranských povídek?

a) Karel Čapek b) Jan Neruda c) Josef Čapek



30. Jak se jmenuje úřadující prezident Francie?

a) Lionel Jospin b) Francois Mitterand c) Jacques Chirac