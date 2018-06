Noidovy lásky u jednoho stolu: Bílá i Bučková udržely emoce na uzdě

"S Lucií Bílou jsme se neviděly poprvé. Viděly jsme se už v divadle po představení Carmen, když jsem za Vaškem chodila. Ty vztahy jsou bezproblémové," řekla iDNES.cz Eliška Bučková, na jejíž tváři byly sice v průběhu večera patrné stopy nejistoty, ale zřejmě proto, že šlo o jedno z prvních veřejných setkání.

I když, zcela veřejné nebylo. Skladatel a producent Ondřej Soukup, který křtil trojalbum svých hitů, si na oslavu nové desky pozval jen pár vybraných přátel, kolegů a novinářů.

Lucie Bílá coby hlavní skladatelova spolupracovnice na seznamu hostů chybět nemohla. "Já tomuhle říkám dvacetileté manželství, které má několik fantastických okamžiků. Já jsem věrňák, této rodiny se nevzdám. To, že nabíráme další, je věc jiná," uvedla na křtu Lucie Bílá, které Soukup nemalou měrou pomohl k raketové a stabilní kariéře.

"Ondra je pro mě nepostradatelný a důležitý jako málokdo. Měli jsme samozřejmě období, kdy jsme kolem sebe jen chodili a oťukávali se. Tehdy mě používal jako nástroj, až do doby, než jsme přes den oslovili všechny gramofonové firmy. Bylo to poté, co se v rádiích objevil hit Requiem pro panenku ze stejnojmenného filmu," vzpomíná zpěvačka.

"Vzpomínám si i na hlášku Karla Gotta, který tehdy jel zrovna v autě. Říkal: ´To není možný, aby šla ještě vejš´. A když jsem šla, musel zastavit, aby to rozdýchal," dodala se smíchem Bílá.

Ondřej Soukup s Lucií Bílou a skupinou Nightwork

Ta se ostatně ujala i slavnostního křtu Soukupovy platinové edice. A ještě než došlo k rozlévání sektu, sám Ondřej Soukup se za doprovodu Bílé a skupiny Nightwork ujal mikrofonu a zazpíval svou píseň Slušný člověk. "Prosím, hlavně se mi nesmějte. Protože pokud se začnete smát, já to neustojím a začnu se smát taky," vzkázal do davu svých přátel a kolegů. Jakkoliv mohl být jeho výkon rozpačitý, kombinace vtipu a profesionality hvězdného doprovodu učinilo z hudební vložky jedinečný zážitek. Důkazem byl velký aplaus, který si skladatel a jeho kolegové na pódiu vysloužili.

Maminka si ho do náruče nevzala

Desku zdobí černobílý obal, do kterého Soukup vložil i několik rodinných fotografií. Fanoušek se tak dozví, jak vypadal v prvním roce života, že ho rodiče stříhali na "hitlerčika" a že byl ve 24 letech neodolatelný.

Ondřej Soukup v dětství Ondřej Soukup s maminkou

"Toho jsem tehdy zneužíval," uvedl skladatel, který v albu vystavil i všechny své lásky - manželku Gábinu Osvaldovou, partnerku Luciu Šoralovou i syna Františka, který na křtu chyběl kvůli viróze. "Tohle přeskočíme, to je moc složitý," spustil svým komentářem vlnu nekonečného smíchu.

Podobně okomentoval i společnou fotografii s maminkou, která ho coby malého chlapečka chová v náručí. "Maminka oslaví 92. narozeniny, na křest jsem ji samozřejmě zval a žádal jsem, že bychom tuhle fotku mohli po letech zrekonstruovat. Ale řekla mi, ať jí dám pokoj," dodal Ondřej Soukup.

Ondřej Soukup a Juraj Jakubisko, který skladatelovi věnoval vlastní obraz Ondřej Soukup a Jitka Zelenková

Na částečně soukromém křtu se sešli pouze lidé osobně pozvaní oslavencem, který zdůraznil, že se jedná o oslavu vydání desky, nikoliv jeho životního jubilea. Kromě Lucie Bílé ho svou přítomností podpořili Jitka Zelenková, Eva Pilarová, Leona Machálková či filmový režisér Juraj Jakubisko.