Jsem slabý jako dvoutýdenní štěně, říká Josef Lux

Josef Lux v prvním veřejném projevu po transplantaci kostní dřeně, které se podrobil 24. září, uvedl, že translantaci cítí jako mimořádnou životní událost, při níž je člověk jednou nahoře a jednou dole.

"Díky Pánubohu a podpoře mnoha dobrých lidí je tento významný krok za mnou, ale léčba pokračuje.," poznamenal. "Mám velkou radost z tohoto pokroku a chtěl bych poděkovat všem, kteří na mě myslí," dodal.

Úterní informace

"Manžel se již cítí mnohem lépe a byl po řadě lékařských prohlídek propuštěn do takzvané intenzivní ambulantní péče," potvrdila v úterý telefonicky jeho žena Věra, která manžela ošetřuje v Seattlu.

"Tato ambulantní část je další intenzivní léčbou, zdaleka to není totéž, co doma známe jako propuštění do domácího ošetřování. V podstatě to znamená, že pacient neleží přímo v nemocnici, je v apartmánu poblíž s rodinou a dochází na pravidelné lékařské kontroly," doplnila Věra Luxová. "Teď také nastává moje nejdůležitější role a starost o něj - například dávat mu infuze, vyplachovat jehly a zkrátka dělat celou řadu věcí, které jsem se předem tady naučila," dodala. "Manžel si zároveň stále ještě zvyká na celou řadu léků, které musí brát a které mu například destabilizují žaludek."

Ambulantní léčba a přítomnost rodiny má příznivě působit na psychiku pacientů, a tím ovlivňovat další vývoj léčby. Paní Luxová také potvrdila, že záněty úst, které vyvolala transplantace dárcovské dřeně, již u jejího muže ustupují. "To byla také další podmínka, aby mohl být propuštěn a mohl pomalu již začínat jíst a nemusel být odkázán na umělou výživu."

Luxova mluvčí Eva Rolečková doplnila, že je třeba počítat s tím, že další léčba Josefa Luxe potrvá ještě nejméně řadu týdnů. "Původně se léčba plánovala na pět měsíců a myslím, že těch pět měsíců to bude, rozhodně to bude v řádu týdnů," uvedla Rolečková. Varovala ale před přílišným optimismem. "Je to dobrý krok, ale v téhle léčbě může dojít ke zvratu. Je dokonce pravidlem, že pacienti se vracejí," poznamenala Luxova mluvčí.