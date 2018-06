Jsem opět volná, říká Kuchařová. Ve hře je teď zřejmě Brzobohatý

"Ano, s Lanem jsme se rozešli koncem února. Nechtěla jsem to někde veřejně sdělovat, je to moje soukromí. Neměla jsem potřebu to ventilovat veřejně. Jsem opět volná a je to hezký pocit," řekla iDNES.cz z Londýna Taťána Kuchařová.

Sama ale údajně není. Objevily se spekulace, že se schází s muzikantem a hercem Ondřejem Brzobohatým, který se teprve před pár dny rozvedl s manželkou Johanou, s níž už několik měsíců nežije.



Taťána Kuchařová údajně randí s Ondřejem Brzobohatým.

Kuchařová na přímou otázku, zda randí s Brzobohatým, odpověděla: "To je vše, co můžu říct," reagovala na předchozí vyjádření, čímž ale spekulace nepotvrdila ale ani nevyvrátila.

Taťána Kuchařová a Lane Carlson tvořili pár čtyři roky. Dříve topmodelka randila s pražským radním Milanem Richterem.