Jsem nevkusný člověk, říká o módě Asterová pyšnící se kostýmem večera

"Vyrůstala jsem v totalitě a byla jsem módou nepolíbená. Vždy jsem si oblékala to, co se mi líbilo a to bez ohledu, zda mi to sluší, nebo ne," popisuje Asterová. "Oblečením se snažím především zaujmout a pobavit. Dám jen sama na sebe. Nikdy jsem neoslovila žádného stylistu," pokračuje.

Kritiky v módních policiích jsou jí ale prý nepříjemné. "Nijak zásadně to sice neřeším, ale vždy se mě to dotkne, a to zejména v případech, když mě hodnotí osoba, jejíž styl oblékání se mi vůbec nelíbí. Myslím si, že oblečení je věc individuální. Někdy chci být šedá myš, někdy přeplácaná jak vánoční stromeček a někdy mám chuť na eleganci," vypočítává.

"V poslední době ale spolupracuji s Taťánou Kovaříkovou, u které jsem se našla. Když mám na sobě něco od ní, tak mám jistotu, že je to správně. Mimochodem, Táňa mi šila i dnešní model," prozradila Jitka Asterová, jež získala prvenství v soutěži o nejhezčí brusinkový kostým.

Společně s dalšími celebritami se totiž zúčastnila brusinkové párty, kde proběhl bláznivý souboj. Kromě navlékání brusinek na niť a tipování počtu těchto zdravých kuliček ve vystavené dóze byla dominantou večera právě soutěž o nejhezčí brusinkový kostým.

Zde měla moderátorka Sexy života na Frekvenci 1 vítězství opravdu zasloužené. K titulu jí nejvíce dopomohla zajímavá čelenka, kterou koupila Jitčina dcera. "Já jsem v tomhle hrozně nešikovná, ale dceru móda baví. Tenhle doplněk byla trefa do černého," přiznala.

Slušivý model předvedla také moderátorka Gábina Partyšová, která ale měla původně o svém brusinkovém kostýmu jinou představu. "Chtěla jsem být za čerstvou brusinku a přijít v luxusním červeném koženém oblečku, který mám doma už více jak šest let. Nepočítala jsem ale s tím, že po porodu se mi některé tělesné partie změnily a při oblékání jsem zjistila, že se nevejdu do kalhot," smála se Partyšová.

"S asistencí manžela se nám sice povedlo spodní část modelu dopnout, nemohla bych v tom ale vůbec nic dělat. Zvolila jsem tedy náhradní variantu a jsem za zralou brusinku v sáčku od kamarádky, která si pořídila nové poprsí a tenhle módní kousek už jí byl jaksi moc těsný," doplnila moderátorka.

Zájem vzbudila i vicemiss Veronika Chmelířová, která zvolila nepřehlédnutelné červené botky, s detaily si pohrály i herečka Sandra Nováková, Česká miss Eliška Bučková či moderátorka Daniela Révaiová. Pozadu nebyla ani moderátorka akce Lejla Abbasová, která před veřejností stále tají pravdu o vztahu s Michaelem Kocábem. "K tomu se nebudu vyjadřovat," zněla její jediná odpověď.

Lejla Abbasová

Americkým brusinkám byl večírkem i letos vzdán hold, a to právě v období sklizně, která v říjnu probíhá v deseti amerických státech. Celebrity si kromě soutěžení pochutnaly na připravených brusinkových dobrotách a obdivovaly speciální brusinkovou dózu, kterou navrhl Maxim Velčovský.