Jsem nejmenší modelka, co znám, říká česká hvězda Niki Trefilová

„Všechno začalo strašně strmě. Během jednoho roku jsem byla pětkrát v nejhlavnějších magazínech jako je Vogue,“ zhodnotila začátek své kariéry rodačka z Kojetína na Hané, kterou agent objevil teprve před rokem na Facebooku.

„Nejdřív jsem si myslela, že to může být někdo, kdo mě může ohrozit. Na to je potřeba si dnes dávat pozor,“ dodala. Vše si prý nejprve pečlivě ověřila. Od té doby předváděla pro značky Prada, Calvin Klein, Versace i Victorii Beckham.

Svou na modelku menší výšku kompenzuje energií. „Osobnost dokáže spoustu věcí. Když je dívka menší a má víc energie, tak si ji na castingu vyberou raději než vysokou. Je důležité, aby byla vidět energie. Já tu práci chci, jsem tady a vy mě chcete taky,“ popisuje.

V současné době žije víc v cizině než v Česku. Cestování ji na práci baví ze všeho nejvíc. „Úspěšně jsem odmaturovala. Teď se budu pár let věnovat práci,“ řekla.

Představu o tom, co bude pak, zatím prý příliš konkrétní nemá. Dříve uvažovala třeba o vstupu do armády, protože mezi její koníčky patří airsoft, což je druh vojenského sportu, kde po sobě hráči střílejí z reálně vypadajících zbraní plastové kuličky. „Do armády už nejspíš nebudu moct. Bylo by to i náročnější pro tělo,“ uvedla. Teď uvažuje třeba o vlastních stájích pro koně. Ti jsou jejím dalším koníčkem. Jezdit na nich ale moc nesmí. „Modelka nesmí být moc osvalená,“ vysvětlila.

Modelingové soutěže mohou i uškodit

Trefilová se snaží vyvracet některé zažité mýty o modelingu. Třeba ten, že je třeba začít co nejdřív. „Mně bylo sedmnáct let, měla jsem skoro dokončené gymnázium. Je to později, než by mělo být. Stává se, že holky jsou připravené i mnohem dřív. Třeba ve třinácti,“ uvedla. Sama ale o modelingu nikdy předtím neuvažovala. „Jen jsem pózovala před zrcadlem jako každá mladá holka,“ dodala.

Kritická je také k modelingovým soutěžím. Podle ní dívkám někdy i škodí. „V cizině to vůbec nevyužívají. Pro ně je důležitější, když ta dívka má dobře nafocený book, když se objevuje v důležitých magazínech nebo jestli je tvárná a má nějaký charakter, který ukáže i na molu,“ vypočetla Niki Trefilová, která předváděla na přehlídce Jakuba Polanky a tria návrhářů LaFormela v Mystic Skate Parku na ostrově Štvanice (více o Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku čtěte zde).