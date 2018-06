Jsem na viagře

„A neřekneš to nikomu?“

„Spolehni se. Povídej.“

„Třikrát jsem byl u doktorky v čekárně. A zase jsem odešel.“

„Ty ses styděl říct si o recept?“

„Jo. Příšerně!“

„A manželce jsi to pak řekl?“

„Zbláznila ses?“

„Ona se nedivila, že to najednou jde?“

„Divila. Ale jak ráda se divila!“

(Karel, 52 roků, elektrikář, pět let trápení s nedostatečnou erekcí)

Podíváte-li se právě teď na protější sedadlo v autobusu, ve vlaku nebo třeba kolem sebe v kanceláři, pak vězte, že mnohý z mužů, kteří před vámi sedí, má problém s erekcí. Jste-li žena, pak raději sklopte oči. Rozhodně neukazujte prstem, neculte se. Erekce je vážná věc. Pro muže snad nejcitlivější téma vůbec.



Jste-li muž, pak se pravdě podívejte směle do očí. Nejste v tom sám. Opravdu - 54 procent mužů mezi 35 a 65 roky mívá tento problém. Může to být jen malý problém: čas od času se prostě penis neztopoří ve chvíli, kdy by si to muž přál. Ale také velký: to se erekce nedostaví nikdy, za žádných okolností.



Za tři roky, kdy viagru používají naši muži, se vytvořilo několik typů jejich pravidelných nebo občasných uživatelů. Téměř všichni mají jedno jediné společné: jejich problém je tajná věc. O tom se nemluví. Skoro nikdy o tom, že užívají viagru, nevědí jejich partnerky.



Otázky a odpovědi Co jiného kromě viagry?

Několik dalších metod - například vpravení jisté látky injekcí do penisu, implantáty a podobně. Nedávno farmakologický trh obohatila nová pilulka uprima. Na rozdíl od viagry ji mohou užívat i muži, kteří berou léky s obsahem nitrátů. Uprima funguje přes centrální nervovou soustavu, nepolyká se jako viagra, ale nechává rozpustit pod jazykem. Její účinek nastupuje za deset minut (viagra za půl hodiny), uprimu lze brát i třikrát denně, viagru jen jedenkrát. Uprima má nižší účinnost - zdá se. Na srovnání je dosud příliš brzy. Kdo může předepsat viagru nebo uprimu?

Oba léky jsou pouze na lékařský předpis, který může vyhotovit každý lékař - třeba i zubař či gynekolog. Musí však znát zdravotní stav pacienta a vyhodnotit, zda pilulky nebo samotný pohlavní akt nemůže ohrozit zdraví muže. Nejčastěji předepisují tyto léky urologové, sexuologové a praktičtí lékaři. Je viagra pro ženy?

Není, ale chystá se. Stejný výrobce se pustil do výzkumu „růžové“ pilulky, která by měla umět zvýšit ženám radost ze sexu tím, že prokrvuje podbřišek. První ohlasy testovaných žen jsou nadšené. Na viagru se umírá?

Ne. V Evropě se však vyskytlo za dobu, kdy je viagra na trhu, 616 úmrtí, kdy „u smrti asistovala viagra“. Šlo často o muže, kteří neuposlechli varování, že viagra se nesmí kombinovat s léky obsahující nitráty - obě pilulky si násobí účinek a mohou opravdu ohrozit život. Jinak může použití viagry naopak srdeční činnost lepšit. Život může však ohrozit návrat k sexu po velmi dlouhé pauze, zejména pro nemocného člověka. Sexuální aktivita je fyzicky náročná. Je to jako by muž šel naštípat hromadu dříví či vstoupil do boxerského ringu. I takový nápor zabíjí. Soubor osmnácti studií z celého světa na toto téma nedokázal, že viagra by ohrožovala na životě jinak, než v těchto dvou případech. Kolik stojí viagra?

Viagra je nepatrně dražší než uprima, ale obě pilulky stojí od 330 do 450 korun - záleží na koncentraci. V západní Evropě a v USA je dražší. Viagra se objevuje na černém trhu, kde stojí ještě více. Nejvíce se u nás viagry prodává v Chebu (zákazníci jsou zřejmě přespolní z Německa), pak v Praze a v Brně. Nejméně na jihu Čech a Moravy. Zkušenosti lékárníků prokazují ostych mužů - předpisy na viagru muži vybírají v jiných lékárnách, než je jejich bydliště. O problematice erekce důkladně informuje internetová stránka www.erekce.cz, kde je také spojení na Fórum sexuální aktivity a telefonní vialinky.

Stojí to za to!

„Spolknul jsem tabletku na záchodě v baru.“

„A co se dělo?“

„Nic, šel jsem zpátky ke stolu a dopíjel víno. Číšník nám zavolal taxíka.“

„Byl jste nervózní?

„Šíleně, jako vždycky. Nevěřil jsem, že se to prolomí, že se to povede. V taxíku mi dala ruku na koleno a dívala se z okna ven...“

„A?“

„Pořád nic. U mne jsme se osprchovali, vklouzli do postele a já jsem se k ní neotočil zády jako posledních šest měsíců.“

„Co jste udělal?

„Hladil jsem ji a ona taky začala. A pak to přišlo. Úžasný. Fakt. Naplno jako kdysi.“

„Vzal jste si viagru pak pokaždé?“

„Ještě asi pětkrát. A najednou to začalo fungovat samo.“

(Vladimír, 37 roků, úspěšný manažer, který se natolik zaobíral svojí profesí, že „zapomněl“ na sex a po půlroční abstinenci se mu nedařilo dosáhnout erekce)

Po třech letech jsou tady první zkušenosti s viagrou. Zdaleka nejsou takové, jak se původně vykřikovalo. Jsou jiné.



První „jiná“ zkušenost říká: viagra nevyvolá chuť na sex. A to zklamalo jistou část mužského očekávání. Ta totiž doufala, že v nich viagra vzbudí mladistvou touhu a apetit. Ne, ne - nic takového viagra neumí. Moudří muži však zjistí, že radost se přece jen dostaví, ale obvykle proto, že to znovu jde.



Mezi typické uživatele viagry patří i citovaný manažer Vladimír. Celkem mladý muž, po všech stránkách zdravý. Udělal však několik chyb, které sexuální zdatnosti neprospívají. Kouří jako pominutý. Pije pivo. Zapomínal na sex, vzrušení a radost mu dopřávala jeho práce. Cigarety totiž prokazatelně snižují potenci, pivo uspává a abstinence odnaučuje. Ve chvíli, kdy si stanovil nové priority svého života - prvních pět míst neobsazovala jen práce a nikotinoalkoholový doping - potence se mu vrátila.

Nevěste hlavu!



„Zaklepal jsem na dveře jejího pokoje...“

„Počkejte, vy si s manželkou klepete na dveře?“

„Už osm let spíme každý ve svém pokoji a nic spolu nemáme. Ta cukrovka, no...“

„No, dobře, tak jste zaklepal...“

„...byla už noc a sedl jsem si k ní na postel, četla si. Řekl jsem jí, že chci chvíli ležet u ní. Vůbec nevěděla, co má říct. Zavřela knížku, zhasla lampičku a přitiskla se ke mně.“

„Bylo vám úzko?“

„To ne. Voněla nějak nově a snad z té vůně jsem najednou cítil, že to přichází.“

„A potom?“

„No, stalo se to, přestavte si! Vstali jsme pak - ona byla skvělá, vůbec nic k tomu neřekla, jenom se tak smála. V kuchyni jsme si sedli v pyžamu k ledničce a celou jsme ji vyjedli.“

(Arnošt, 67 roků, strojní inženýr v důchodu, deset let si léčí cukrovku. S věkem a nemocí mu téměř vymizela schopnost dosáhnout erekce.)

Ne všichni - avšak celá polovina mužů, kteří trpí cukrovkou - se potýkají s nedostatečnou erekcí. Někteří, jako například právě Arnošt, sex úplně vzdávají. Během tří let, kdy máme v lékárnách viagru, si svou erotickou radost mohou znovu dopřát i lidé takto nemocní.



Jak tvrdí pražský androlog Karel Kočí, osmdesát procent všech případů erektilní dysfunkce má svůj důvod a příčinu v organických poruchách. Nikoliv psychických, jak se ještě před dvaceti lety tvrdilo.



Odborný svět o tomto tvrzení přesvědčil český angiochirurg, docent Václav Michal, když na rentgenové dokumentaci prokázal, že poruchy jsou obvykle cévního původu. Docent Michal tak spustil zájem o řešení právě touto cestou. To je poměrně neznámý fakt, zatímco se celkem ví, že viagra se zrodila náhodou, když pacienti testovali nový lék na srdce a odmítali vracet pilulky, které jim zbyly. Ony totiž obnovovaly jejich ztracenou mužnost.



Stálými uživateli viagry se velmi přirozeně a bez zábran stali muži - vozíčkáři. Ti jediní, a nikdo jiný, jsou ochotni o tom mluvit otevřeně. Úraz páteře je připravil o cit v dolní polovině těla. „Když můžu pomoct jiným, tak není důvod nic tajit,“ říká bez zábran bývalý horník, pan Hudeček.



Pracovní úraz utrpěl v 29 letech, dnes je mu 46 roků. K sexuálnímu životu se chtěl se svou ženou vrátit a po dlouhém a trpělivém tréninku se jim podařilo dokonce počít dítě. Erekce však byla slabší a kratší než v dobách před úrazem. Opravdové radosti ze sexu si však znovu užil až s viagrou, kterou čas od času používá. Pokud je v pohodě, je sexu schopen i bez viagry. Pan Hudeček však říká, že pilulka sama není spasení. Bez citu, vyrovnanosti a dobrého vztahu s partnerkou prostě nefunguje.

Odstranit úzkost



„Ona byla vždycky taková... jako... smála se všem.“

„Čím jste ji rozesmál?“

„Byl jsem tak nervózní... A ona se postavila doprostřed pokoje a smála se. Rok jsem na to nemohl zapomenout.“

„Vy jste to řekl otci?“

„Řekl. A jeho napadla viagra. Vzal jsem si ji a pozval holku, se kterou jsem chodil dva měsíce, na skleničku a pak do postele. Vyšlo to.“

(Vojtěch, 21 roků, student techniky, po špatné zkušenosti se sexem se mu nedařilo dosáhnout erekce s dívkou, pouze při masturbaci)

Ač většina lékařů tvrdí, že problém způsobují organické poruchy, přece jen jsou případy a příklady, kdy blok nastal v hlavě. Právě to se stalo Vojtěchovi, který prošel velmi nepříjemným zážitkem s bezohlednou dívkou. I v nápravě takto psychicky zablokovaných myslí umí viagra vyvést muže z bludného kruhu úzkosti. Dostává tak na frak pověst, že viagra je pro „staré impotentní chlapíky“. Jak vidno, není tomu tak. Lékaři tvrdí, že viagra má účinnost 82 procent, ale na různé skupiny pacientů působí různě. U problémů psychických je to téměř stoprocentní léčba (u diabetiků jen poloviční).



Pánové ve věku nad padesát let však podporu umějí ocenit - velmi. Jsou jejími nejčastějšími uživateli. Tady je vyprávění šestapadesátiletého novináře Bohumila. I on chce zůstat utajen. „Viagra u mne řeší věc vzrušení. Škoda, že je to tak drahé - radši se snažím bez toho. A když nic, tak mám tenis...“



Celé tři roky života modré pilulky se setkáváme s výhradami vůči zejména starým mužům, kteří se díky viagře vracejí k sexuálnímu životu. „Proč si nedají v tomhle věku pokoj?“ ptají se výhrůžně. A většina lidí západní civilizace odpoví: „Proč by si dávali pokoj?“



Prodlužuje se věk, kvalita života ve stáří se stále lepší. A pak odpovídá také trh, peníze, zisk. Je všeobecně známo, že s úspěchem v posteli roste chuť žít - a to mívá podobu utrácení na cestách, na oblečení, na kosmetiku, zábavu. O kolik méně by utratil muž smutně sedící v houpacím křesle svého stáří!



Tři roky existence viagry společnost nezasáhly tak, jak se očekávalo. Žádné společenské převraty se nekonají. Je tu jen nový lék na špatnou erekci, dost mužů a žen, kteří jsou spokojeni, že je lék zbavil neradosti. A pár výstřelků v podobě viagrových párty, při nichž zdraví, modře nadopovaní muži bloumají ložnicemi. Toť vše. Zatím. Tři roky je příliš krátký úsek. Jiné zázračné pilulce - antikoncepční - trvalo několik desítek let, než se dostavil výsledek v podobě nové svobody pro ženy.

Viagra je na samém začátku.

Otestujte si, zda netrpíte poruchou erekce



(V průběhu uplynulých šesti měsíců:) 1. Jak byste hodnotil svou důvěru v možnost dosažení a udržní erekce? Velmi nízká

1 Nízká



2 Střední



3 Vysoká



4 Absolutní



5 2. Pokud u vás došlo při sexuální stimulaci k erekci, jak často byla dostatečná k pohlavnímu styku? Neměl jsem žádnou sexuální atkivitu

0 Téměř nikdy/nikdy







1 V méně než polovině případů



2 Zhruba v polovině případů





3 Ve více než polovině případů



4 Téměř vždy/vždy







5 3. Pokud došlo k pohlavnímu styku, jak často jste byl schopen udržet erekci i po zavedení penisu do pochvy? Neměl jsem žádnou sexuální atkivitu

0 Téměř nikdy/nikdy







1 V méně než polovině případů



2 Zhruba v polovině případů





3 Ve více než polovině případů



4 Téměř vždy/vždy







5 4. Pokud došlo k pohlavnímu styku, jak obtížné bylo udržet erekci po celou dobu do jeho ukončení? Neměl jsem žádnou sexuální atkivitu

0 Mimořádně obtížné







1 Velmi obtížné







2 Obtížné









3 Nepříliš obtížné







4 Snadné









5 5. Pokud jste se pokusil o pohlavní styk, jak často byl pro vás uspokojivý? Neměl jsem žádnou sexuální atkivitu

0 Téměř nikdy/nikdy







1 V méně než polovině případů



2 Zhruba v polovině případů





3 Ve více než polovině případů



4 Téměř vždy/vždy







5

(Nyní sečtěte body z každé otázky. Pokud jste dosáhl 21 bodů nebo méně, může se jednat o poruchu erekce a bylo by vhodné navštívit odborného lékaře.)