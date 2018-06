Jsem na své tři dcery pornoherečky hrdá, říká Skotka

"Naší mámě se moc líbí, co děláme, díky bohu," tvrdí pro list The Sun šestadvacetiletá Amanda, která se svléká pro noční kanál Babestation určený výhradně divákům starším osmnácti let.

Kariéru začala jako úspěšná gymnastka, sex před kamerou ji ale baví mnohem víc. Sport jí navíc matka zakázala, protože příliš zanedbávala školu.

"Myslím, že tehdy se ze mě stala rebelka, protože mě to dost štvalo. Nechala jsem školu, když mi bylo čtrnáct, protože jsem měla ve škole dost špatný prospěch. Pak jsem měla nějaké problémy a vyhodili mě za to, že jsem někoho zbila," přiznává Amanda.

Co se věnuje pornu, nemá prý žádné osobní problémy. Její o rok starší sestra Alycia po dvou letech v oboru patří k nejlepším britským pornoherečkám a vystupuje pod uměleckým jménem Caty Cole. Jako poslední začala v pornobranži pracovat dvaadvacetiletá Kimberley, ani ona ale za sestrami nepokulhává.

"Jsem opravdu hrdá na své dívky a je mi jedno, co si kdo myslí. Když Amanda poprvé jela do Londýna, varovala jsem ji: 'Nezůstaň těhotná a neber drogy.' Byly to dvě věci, kterých jsem se bála. Ale její modeling mě nikdy netrápil. Ona je velmi opatrná a dává na sebe pozor," řekla Christine, která pracuje jako zdravotní sestra. " Vydělají si dobré peníze a nedělají nic špatného. Nemůžete holky za to soudit. Spousta dívek to dělá, aby si financovala univerzitu."