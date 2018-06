Jsem na kraji nové životní etapy, říká oslavenkyně Bára Basiková

"Můj současný život je rodinný, ovšem jaksi na kraji nové etapy," popsala Basiková v rozhovoru s Impulsovými.

"Dcery letos maturují a jdou na vysoké školy a vypadá to, že se od nás odstěhují. A já jsem si najednou uvědomila, že už je to tady," vysvětila.

"Samozřejmě jim v tom nebráním, sama jsem ale zvědavá, jak to budu zvládat, asi se mi bude stýskat. Takže se najednou ta naše pětičlenná rodina zúží na tříčlennou, ale tak to v životě má být. To je, myslím, funkce každého rodiče, vychovávat dítě tak, aby jednou mohlo odejít do života," dodala zpěvačka, která má doma ještě tříletého syna.

Bára Basiková s manželem

Své devětačtyřicáté narozeniny slavit příliš nebude. "To už je takové číslo, které se moc neslaví. A jelikož večer mám představení, tak to oslavím se svými kolegy v divadle. Takže si dám asi panáka se Střihavkou a s Noidem. A potom mám setkání s kamarády."

Rádio obdarovalo zpěvačku pugetem růží a společenskou hrou Česko a pohostilo ji koblihami, které ale Basikovou nenadchly. Nehodí se totiž do její přísné krabičkové diety.