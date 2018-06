Jsem krásná modelka. Dejte mi roli!

Je mi třicet. Co dál?

Jeden rok neví, kterou z nabídek si vybrat, další rok nedostane ani jednu. Kariéra modelky se může změnit ze dne na den a ještě k tomu netrvá dlouho. Obvykle do třicítky - to bývá pro manekýny důchodový věk. Fotografové a módní návrháři si každý rok vybírají nové a mladší tváře.

Co pak modelky dělají?

České krásky, které se objevovaly na přehlídkových molech a v tom mále módních časopisů, které za socialismu vycházely, pohotově zúročily své zkušenosti hned začátkem devadesátých let. Začaly podnikat. Bývalá manekýna Milada Karasová vlastní jednu z nejznámějších modelingových agentur Czech Models, Sonja Lukášová se zabývá barevným poradenstvím, Marie Kadeřábková organizuje společenské akce a módní přehlídky.

Bývalé modelky se dají rozdělit do dvou skupin.

Jedny využily své známé jméno k podnikání.

Druhé se vdaly a jsou z nich "profesionální" manželky.

Tuto cestu zvolila řada dívek, které zářily v osmdesátých letech. Právě tehdy vznikl ve světě takzvaný kult topmodelek - krásné ženy z časopisů se staly stejně známé jako herečky či zpěvačky. Do elitní party té doby patřily Pavlína Pořízková, Stephanie Seymourová, Jerry Hallová... Všechny přestaly pracovat, mají děti, vzaly si bohaté a úspěšné muže. Jerry Hallová třeba Micka Jaggera.

Jejich o pár let starší nástupkyně, kterým je dneska kolem pětatřiceti, se zdají podnikavější. Naomi Campbellová s Claudií Schifferovou založily síť kaváren Fashion Café, Elle MacPhersonová vede vlastní firmu na výrobu spodního prádla a řetězec posiloven. Linda Evangelistová má společnost, která organizuje kulturní a dobročinné akce. Tereza Maxová je v posledních letech známá nejen jako modelka, ale i jako šéfka nadace na pomoc opuštěným dětem. "Zítra se klidně může stát, že v modelingu nebudu mít práci. S tím počítám už delší dobu," říká a uvažuje o tom, že se bude také zabývat obchodem s kosmetikou. Ale přestože je jí třiatřicet, z nabídek na reklamy a přehlídky si pořád může vybírat.

Takže, zatímco se některé modelky udrží na výsluní sotva od osmnácti do dvaceti, jiné klidně do pětatřiceti. Jedna z těch nejslavnějších, Cindy Crawfordová, má jasno: "V osmnácti jsem říkala, že skončím v pětadvaceti. Teď, když mi bylo třicet, myslím, že ideální doba vykašlat se na tenhle všivý, falešný svět umělé krásy je kolem pětatřiceti."