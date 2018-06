Jsem koupelnový zpěvák, shazuje se vítěz Duetů Bernatský

"Na základní škole jsem chodil na hudební výchovu a z recese jsme se s kluky přihlásili do soutěže Pražská snítka," vypráví sportovní komentátor České televize. - čtěte Pěvecké Duety vyhráli Petra Janů a Vojtěch Bernatský

"Měl jsem tehdy zazpívat lidovou píseň Běží voda, běží. Jenže to je píseň napsaná pro ženu, což jsem si v tu chvíli nějak neuvědomil a zazpíval jsem ji. Asi jsem se do toho nějak vžil, protože jsem tehdy skončil na pěkném druhém místě. A to byl do této doby můj největší pěvecký úspěch. Už je to pětadvacet let. Jsem rád, že jsem to teď napravil a můžu se pochlubit něčím větším," řekl Bernatský, který se ale za klasického zpěváka ani po výhře nepovažuje.

"Já se přiznám, že jsem pořád spíš koupelnový, někdy vanový zpěvák. Vanový ale míň," tvrdil se smíchem.

S partnerkou, profesionální zpěvačkou Petrou Janů, je dala dohromady dramaturgie České televize.

"Byli jsme si takzvaně přiděleni. Já jsem z toho byl hodně nadšený, jsem rád, že to byla právě Petra. Už dvakrát jsem ji předtím potkal a vždycky se chovala bezvadně. Je to skvělá parťačka," vychvaloval Vojta kolegyni.

A kdo byl v jejich páru dominantnější? "Byli jsme tak padesát na padesát, což je podle mě úplně ideální. Rozhodně to nebylo tak, že by mě Petra nějak komandovala. To vůbec ne. Já jsem pokorný a je to pro mě ohromná čest, že jsem s ní mohl zpívat. Celý ten pořad byl podle mě jen o tom, jak si lidé navzájem sedli a jestli je to bavilo," dodal Bernatský.

Porota: Michael Prostějovský, Ota Balage, Linda Finková a Lubomír Brabec

Vítězný pár u poroty a diváků zabodoval ve finále v pomalém tempu skladbou Párkrát mlčet z muzikálu Fantom opery, v rychlém tempu soulem Sedmkrát od dívčí skupiny Blackmilk. Jako třetí píseň, která měla vyjádřit jejich vzájemný vztah, si vybrali baladu Jednou nebe zavolá z repertoáru jejich finálového soupeře Petra Koláře. V závěrečném kole si se svými soupeři - herečkou Simonou Postlerovou a Kolářem - jako kvartet zazpívali hit Tam za vodou v rákosí.