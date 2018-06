Jsem ještě málo divoká, tvrdí Lucie Bílá

14:52 , aktualizováno 14:52

Lucie Bílá převzala v sobotu večer v Praze zlatou sošku Českého slavíka od uruguajské superstar Natalie Oreiro, momentálně nejprodávanější zahraniční interpretky u nás. Padly si do oka. Jen temperamentu by prý Lucie, podle vlastních slov, měla trochu přidat. Natalii údajně nestačí. Po skončení koncertu Českých slavíků ve Státní opeře byla Lucie dotázána, čemu svůj úspěch přičítá, proč jí lidé hlasy stále znovu a znovu posílají. "Vy víte, proč vás má váš partner rád? Nejspíš ne - ví to ale on. Se mnou je to stejné," odpověděla s nadhledem.