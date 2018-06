Jsem jako Michael Jackson: tohle jsou čeští dvojníci Krále popu

Jeden extrovert, showman, který bere převlek za Michaela Jacksona jako hru a milou možnost přivýdělku. Majkl Honza.

Druhý dal králi popu asi i duši. Propadl mu. V černém kostýmu a brýlích vypadá jako on a chová se taky jako on - je trošku neurotický, plachý a zatím nechce s nikým mluvit. Majkl Pavel.

Majkl Honza si v šatně navléká kostým, testuje klobouk, upravuje paruku. A pořád sebou šije. Jeho veselé, černě podmalované oči Jacksona moc nepřipomínají. Pohyby však ano. Shání se po muzice. "Líp by se mi pracovalo, kdyby Majkl zpíval," lituje. Ale různé pozice a pózy střílí na fotografku i v naprostém tichu. Hýbat se opravdu umí. "Ještě prosím tu ruku tam, jak jste ji teď měl... no, víte kde, tam mezi nohy..." dožaduje se Nguyen Phuong Thao snad nejtypičtějšího, lehce obscénního Jacksonova gesta. Majkl Honza v tom nevidí problém.

Do ateliéru mezitím tiše vplul i druhý Jackson - Majkl Pavel. Doteď byl zavřený v maličké kuchyňce, do normální šatny nechtěl. Vidět svého konkurenta taky ne. "Takhle by to udělal i Michael. Nerad se potkával s ostatními umělci, vyžadoval vždy šatnu jen pro sebe," vysvětloval Pavel.

Tenhle postoj pro něj znamenal trochu nepohodlí při převlékání mezi nádobím, ale klobouk dolů, kostýmy zvládl vyměňovat bleskově. "Tý jo, to byl fofr jak na koncertě," chválí výborný čas i kolega Honza. Pavel pochvalu přijme s lehkým úsměvem. Asi ví, že vzhledově i kostýmově má nad konkurentem navrch. "Jsme dokonce s Michaelem na centimetr stejně vysocí, nepoužívám paruku, to jsou moje vlasy," podotýká.

Uznávám, podoba je veliká. Jen to podání ruky při loučení... Pavel má velkou, drsnou a suchou ruku, stisk velmi pevný. U skutečného Jacksona bych to čekala všechno přesně opačně.

Majklovi Pavlovi bylo v kuchyňce asi nakonec opravdu těsno, po fotografování se ani nepřevlékl do civilu. Redakci opouštěl nalíčený, v klobouku, brýlích a v černém obleku. Jen bílé ponožky svítily do dáli. Ten pohled na imitaci mrtvého zpěváka trochu děsil. "Teď ještě půjde Elvis Presley a mě odvezou," vyhrožoval jeden z neinformovaných hostů redakční kavárny.

HONZA MOFLÁR (25), BÍLINA

JAK DLOUHO MICHAELA JACKSONA IMITUJU

Čtrnáct let.

JAK DLOUHO JEŠTĚ BUDU

Aspoň do čtyřiceti.

JAK MĚ TAHLE ROLE UŽIVÍ

V zimě, v době plesů, mě živí dobře, ale jindy v roce občas natáhnu montérky a dělám svářeče.

KDY JSEM SE DOZVĚDĚL O ZPĚVÁKOVĚ SMRTI

V jednu hodinu v noci, volal kamarád, televizní reportér.

CO SE MNOU TA ZPRÁVA UDĚLALA

Vytryskly mi slzy. Už jsem pochopitelně neusnul.

JAK UMÍM NAPODOBIT JACKSONŮV HLAS

Jeho "ajlavjů" není tak těžké napodobit. Jinak ale samozřejmě jedu na playback.

JAK TO DĚLÁM, ABYCH MĚL STÁLE BLEDOU PLEŤ

Na vystoupení používám líčidla a snažím se vyhýbat sluníčku. Ale loni jsem se byl potápět v Egyptě a to byl trochu problém.

JAK MĚ OMEZUJE TO, ŽE JSEM MENŠÍ NEŽ SKUTEČNÝ JACKSON

Nikomu to nevadí, jen občas slyším: hele, není Michael větší? Ani vlasy nemám pravé, nosím paruku.

NEJVĚTŠÍ ZÁŽITEK

Jednou jsem v Polsku vystupoval na stadionu, kde bylo 35 tisíc diváků.Nádhera.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ PÍSNIČKA

Billie Jean.

PAVEL JANÁK (30), NOVÝ JIČÍN

JAK DLOUHO MICHAELA JACKSONA IMITUJU

Asi deset let.

JAK DLOUHO JEŠTĚ BUDU

Do té doby, než to po mně vezme můj šestiletý syn. Jednou jsem ho tajně pozoroval, jak tančil na Michaelovo cédéčko. Má to v krvi, po mně. Plánuju naše společné vystoupení.

JAK MĚ TAHLE ROLE UŽIVÍ

Je to moje živnost a práce mám dost.

KDY JSEM SE DOZVĚDĚL O ZPĚVÁKOVĚ SMRTI

V jednu v noci mi to volal kamarád. Telefon jsem položil, nepoznal jsem ho, myslel jsem, že si někdo dělá srandu. Pak ale blikla esemeska od mého manažera... Šel jsem se podívat na internet. Vzalo mě to, ale nakonec jsem usnul, byl jsem unavený po vystoupení.

JAK TO DĚLÁM, ABYCH MĚL STÁLE BLEDOU PLEŤ

Neopaluju se. Nejen kvůli Michaelovi. A stejně jako on plánuju některé kosmetické zákroky - chci si nechat odstranit důlek na bradě a později asi i vrásku na čele.

JAK UMÍM NAPODOBIT JACKSONŮV HLAS

Mluvené slovo ano.

MOJE SPECIALITA

Na venkovní vystoupení jezdím limuzínou i s černým bodyguardem.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ PÍSNIČKA

Co řekl kolega? Určitě Billie Jean, že? Tak v tom případě volím Way You Make Me Feel.