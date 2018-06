Jsem hrdá manželka, komentuje zlatý šampionát Tereza Klepišová

I když nedělní noc vybízela k tomu, aby se v Kolíně nad Rýnem zdržela po boku svého muže, díky jehož skvělé trefě vykročil český tým k zlaté bráně již ve dvacáté vteřině, bujaré oslavy odložila raději na pondělí.

Hokejisté mají po pěti letech zlato Ve finále zdolali hvězdné Rusy 2:1

"Oslavy zatím nebyly, hned po zápase jsem vyjela směr Praha a celé jsem to odřídila. Teď chci vidět záznam zápasu a poslechnout si komentáře pana Záruby, teprve potom mi asi dojde, co se stalo," říká Klepišová, která je za slavného hokejistu provdaná již tři roky. "Nemůžu si nechat ujít Staromák, to je prostě nejvíc," dodává.

Jakub Klepiš

Pozorný divák si mohl všimnout, že pětadvacetiletý Jakub Klepiš, který působil i v Rusku, nosí na krku křížek, který si před každým zápasem políbí. Jde o talisman, který zdobí i krk jeho ženy.

"Ten křížek máme oba stejný, myslím, že jsou pouze dva na světě. Když si ho Jakub políbí před zápasem, udělám to taky," popisuje manželskou podporu Tereza.

Inna Puhajková a Tereza Klepišová (vpravo)

"O nervozitě se nikdy nebavíme. Negativní myšlenky musí v tu chvíli stranou, člověk si prostě věří a musí si říkat, že to dokáže," líčí situaci, která se opakuje před každým utkáním.

Tereza Klepišová mimochodem prožívala celý šampionát spolu s Innou Puhajkovou, partnerkou Jaromíra Jágra. Byly spolu nejen v hledišti, ale i na pokoji.

Jakuba Klepiše v hledišti podpořil i zbytek rodiny - rodiče i sestra Barbora.