Jsem homosexuál, přiznává zpěvák R.E.M.

15:53 , aktualizováno 15:53

Michael Stipe, zpěvák skupiny R.E.M., který tajil svou sexuální orientaci několik let přiznal, že je homosexuál. "Jsem homosexuální umělec a mám vztah s úžasným mužem už více než tři roky," řekl Stipe pro magazín Time. Uvedl, že jeho milenec není žádnou slavnou celebritou. I přesto však nechtěl prozradit jeho jméno. Začátkem devadesátých let, když se mluvilo o tom, že je zpěvák nakažený virem HIV, popřel Stipe to, že by byl homosexuál či bisexuál.