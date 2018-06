Jsem hluboce zklamaná, říká Kuchařová k prodeji Miss ČR

Miss ČR patřila ještě do pondělí společnosti Central Group, kterou vlastní Dušan Kunovský. Na základě předběžné smlouvy, kterou uzavřel s Michaelou Maláčovou, se rozhodl soutěž prodat, aniž by se o svém kroku pobavil s jejím vedením. V tom vidí Kuchařová největší potupu (více zde).

"K mé velké lítosti a hlubokému zklamání se majitel Miss ČR Dušan Kunovský rozhodl bez předchozího jednání s námi ke kroku, ve kterém upřednostnil byznys před lidskou etikou a solidaritou. Situace, ve které se Miss ČR nyní nachází, nám byla oznámena SMS zprávou a mailem," říká.

"Jedno chytré české přísloví praví: Kdo chce všechno, nemá nic. Mým velkým osobním přáním vždy bylo a je aby tato soutěž ženské krásy žila dál," dodala k prodeji Miss ČR, jejíž majetkové vypořádání s novou šéfkou a ředitelkou dosud konkurenční Českou Miss je jen otázkou týdnů.

Nyní se Taťána Kuchařová ponoří opět do práce, již 14. května například odletí do Šanghaje, kde bude Českou republiku reprezentovat na světové výstavě EXPO 2010. "Zahájím zde České dny spolu s Jiřím Bartoškou a Markem Ebenem," upřesňuje. Mimochodem - český pavilon zažil hned během prvního dne velký nápor návštěvníků. Odhadem se do něj přišlo podívat asi 35 tisíc lidí. "Do Šanghaje se moc těším. V minulosti jsem ji navštívila několikrát a vždy mě překvapí něčím novým."

Taťána Kuchařová v šatech, ve kterých bude reprezentovat Česko na výstavě EXPO 2010

EXPO 2010 ale není zdaleka jediným projektem, kterým Miss World 2006 reprezentovala naši zemi. V minulosti natočila reportáž o České republice pro BBC s anglickou legendou Michaelem Pailinem, která se vysílala v hlavním vysílacím čase, a účastnila se mnoha akcí v rámci propagace naší kultury ve světě.

Hned po příletu z Číny čeká Taťánu Kuchařovou účast na filmovém festivalu v Cannes a focení kampaně šperků na Capri. Svými aktivitami, i klienty, kteří ji obklopují, tak dokazuje, že je ve světě víc než žádaná a pracovní nabídky pečlivě zvažuje.