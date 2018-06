Jsem gay, potvrdil olympijský medailista Ian Thorpe

Celý rozhovor australská televize Chanel 10 odvysílá v neděli večer. Už v krátké upoutávce se britský moderátor Michael Parkinson plavce zeptal na jeho orientaci. Thorpe mu v teaseru neodpověděl. Podle listu Sunday Telegraph však potvrdil, že je homosexuál.

„Přemýšlel jsem o tom dlouho. Nejsem heterosexuál. S nejbližšími lidmi kolem sebe se o tom v pohodě můžu bavit zatím ještě jen krátkou dobu, řekněme poslední dva týdny,“ prohlásil plavec s tím, že už nechce žít ve lži. Pravdu chtěl říct už dřív, ale bál se, že to poškodí jeho obraz národního hrdiny.



Olympijský vítěz přitom v minulosti popíral, že je gay a ve své autobiografii This Is Me (To jsem já) před dvěma lety napsal, že je heterosexuál. „Aby bylo jasno, nejsem gay a všechny mé sexuální zkušenosti byly se ženami. Ženy mě přitahují, miluji děti a toužím mít jednoho dne rodinu.“

V roce 2011 mluvil o své sexuální orientaci vyhýbavě. „Nemyslím si, že má kdokoli právo psát o mém soukromí, ale nezajímám se o to natolik, aby mě to štvalo. Když se snažíte s tím bojovat, jste proklínáni, když nebojujete, jste proklínáni stejně. Když se oženíte, je to jen naoko,“ řekl tenkrát pro Sunday Times.

Plavec, jemuž přezdívali „Thorpedo“ ma na kontě 22 světových rekordů, 11 titulů mistra světa a pět zlatých olympijských medailí. Na olympiádě v Sydney získal tři zlata a dvě stříbra, čímž se stal nejúspěšnějším sportovcem her.

Thorpe s vrcholovým sportem skončil v roce 2006. Před třemi lety se pokusil pokusil o comeback, když se chtěl kvalifikovat na olympiádu v Londýně 2012.

Poslední rok bojoval s depresemi (více zde) a musel se vypořádat s infekcí po operaci ramene (podrobnosti zde).