Jožo Ráž - Návrat z nebe

Kolize byla strašná. Ozval se třesk a těžký úder, jak kapotu auta promáčklo katapultované tělo zpěváka. Pak se odrazilo od kapoty, přelétlo přes střechu auta a dopadlo na koleje, tváří dolů. Z rozbité hlavy se řinula krev, jedna noha zůstala ve výmluvně nepřirozeném úhlu. Těsně po havárii projíždí v protisměru parta na motorkách. Ihned zastavují - motorkáři drží při sobě. Nemusí na horké pokroucené yamaze ani hledat samolepku Elánu - takový stroj v téhle barvě má na Slovensku jen jediný člověk. Okamžitě volají záchranku a hned potom prvního člověka, který je napadne. Dávného Jožova kamaráda Ďura. Bydleli kdysi ve stejném domě a vídají se čas od času dodnes. Ďuro se právě vracel autem ze schůzky a hned z prvních slov věděl, že tentokrát Jožovi štěstí nepřálo. Obratem zavolal mobilem k Rážům. Ozval se Jožin, starší syn. Rozhovor byl víc ne stručný. »Kde máš fotříka?« »Jel někam na motorce...« »Tak se seber a hodně rychle přijeď k hotelu Devín. Právě měl bouračku. Zlou...« To už Ďuro dorazil na místo nehody. Vypráví: »Sanitka právě odjížděla. Na kolejích se táhla dlouhá černá kaluž krve, v ní šátek a jedna vysoká kožená bota. Nedotčená helma se válela na protějším chodníku. V hloučku policistů postával chlápek, kterého mi ukázali s tím, že to on řídil. Raději jsem se hned sebral a jel za sanitkou do nemocnice v Ružinově.«Ďuro se řítil zběsile. Zabrzdil těsně vedle záchranky v okamžiku, kdy tělo zpola zakryté plachtou, ze které těžce odkapávala krev, vykládali ven. Teď už nemohl o ničem pochybovat. »Byl to Jožo. Tedy alespoň z jedné strany obličeje to byl Jožo. Z té druhé jenom strašně nateklý, nafouklý, krvavý míč...« Před operační sál, kde zmizel vozík s Rážem, zatím dorazila manželka Barbora, synové Jožin a Čiko, těsně po nich Ján Baláž. Seděl právě s kamarádem v irské hospodě, když se mu v kapse ozval mobil. Byl to Jožin, aby hned jel do nemocnice. Ještě cestou stačil zavolat kamaráda, doktora, který působil Na Kramároch. I ten hned skočil do auta. On také z operačního sálu přinesl první zprávy. »Žádná procházka růžovým sadem,« říkal opatrně stísněným hlasem. »Hlavně ta hlava je moc špatná.« Hlouček před operačním sálem čekal dál, tentokrát na rentgenové snímky. Jakmile se otevřou dveře sálu, přitahují pohledy Rážových nejbližších. »Deset procent na přežití. V nejlepším případě,« přicházejí zvěsti z operačního sálu... Čas ubíhá. Baláž obvolává ty nejlepší lékaře. MUDr. Mašura zajišťuje převoz do nemocnice Na Kramároch, kde už se schází tým specialistů. »Kdyby to nebyl právě Ráž, tak už všechny ty přístroje vypnuli, je to všechno neúnosně drahé a stejně nejspíš zbytečné,« přinese někdo potichu a stranou další propašovanou zprávu ze sálu, ale v tu chvíli působí spíš jako špatný vtip. Tady nikdo nepochybuje, že Jožo přežije.Návrat k muzice, která ho živila celá léta, je stále otevřená otázka. Také aktuální. Dvacáté výročí kapely připadá na příští rok. A Jožo se na hudební plány nevrhá zrovna s nadšením. »Pro mě je muzika pódium, živý koncert. Neláká mě psát nové písničky, vzít kytaru do ruky. Fakt ne.« Když měla Karotka (Rážova asistentka - pozn. redakce) narozeniny, s napětím čekala, jestli jí Jožo splní každoroční přání a zazpívá. Zazpíval: »Prší prší, len sa leje, nezatváraj milá dvere...« Také docent Juraj Šteňo, který si s Jožem dává jednou za měsíc kontrolní schůzku, se tím ani v nejmenším neznepokojuje: »Člověk, který si zlomí ruku nebo nohu, to cítí při změně počasí ještě roky. Infarkt myokardu může změnit žebříček hodnot na celý život. V případě takového zranění, jaké přežil a zvládl Jožo Ráž, bych to, že se hned nehrne na pódium zpívat, jak on říká, o 'babách a o chlastu', považoval za jediné - neklamný příznak toho, že uvažuje zcela úměrně svému stavu.« Laik by možná řekl, že Jožo Ráž si zkrátka uchoval zdravý rozum.Je jisté, že Jožo Ráž zvládl nejtěžší úkol svého života. »Jsem teď zdravější než kdykoli předtím,« říká se stejným nádechem provokace, na jakou si vždycky potrpěl. Týden po týdnu, den po dni, je sám sobě podobnější. V e skutečnosti dokonce mnohem víc, než ukazují snímky v novinách. Možná jen oči ho trochu zrazují. Ten pohled není tak vyzývavý jako dřív, když pózoval s doutníkem v ústech na motorce nebo se svlékal do půli těla při focení k patnáctému výročí Elánu. Připadá mi vlídnější a klidnější, než si pamatuji z dřívějších setkání. Pro každého, kdo ho znal blíž než jen z pódia, je to změna nápadnější než jakákoli jizva na tváři.* Drahý Jožko! V pondelok ráno som sa chystala do práce a o 6.00 hod. boli na Rádiu Regina správy a v nich správa, ktorá mnou otriasla tak, že som neve dela, čo sa vlastně robí. Moja mama užíva silné tabletky na nervy 1x denne.Ja som si musela od nej vzať dve a zavolať do práce, že si beriem dovolenku. Moje slová len boli a zneli: Jožko, ŽI,ŽI,ŽI.