Jožo Ráž drží palce Michalu Hrůzovi: Musí bojovat, to je základ

„Nezbavit se vůle, nevdat se naděje. Musí bojovat, to je základ,“ vzkazuje Jožo Ráž Michalu Hrůzovi, který byl po brutálním napadení dvěma mladíky v umělém spánku a v současné době dělá vše proto, aby se v příštím roce mohl vrátit k muzice.

Michal Hrůza v pořadu 13. komnata První fotografie po incidentu na Stodolní.

Rážovi se to podařilo, ačkoli v to nikdo nedoufal. Po nehodě v roce 1999 mu lékaři dávali nejvýše 10 procent naděje na přežití. Dva měsíce strávil v kómatu.

„Já jsem se po dvou měsících probudil z černé tmy, byl jsem polámaný, složité to bylo strašně. Dva roky jsem se učil chodit, ale nevzdal jsem se. A pak najednou to šlo, hrál jsem a už to tam bylo,“ říká Ráž.

Koncert slovenské skupiny Elán v pražské Lucerně (3. prosince 2013)

Následky má ale dosud a i patnáct let po nehodě musí pravidelně cvičit.

„Dodnes se tomu musím věnovat. Třikrát denně trénuju s fyzioterapeutem, abych uměl dobře chodit a abych mohl hrát,“ řekl Jozef Ráž, který je uprostřed česko-slovenského turné. Celý rozhovor v pořadu Kauza dne odvysílá rádio ve čtvrtek v 18 hodin.