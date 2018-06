Jožo Ráž: Budu zase hrát, i když se mi nechce

Ještě loni jste nevěděl, zda se vrátíte k hudbě, koncertům, skládání...Už jste se nějak rozhodl?

Mně se do hraní moc nechce, ale vyprázdněné konto mě nutí zabývat se něčím, co přinese peníze. Tak musím přinutit kapelu zase vydělávat.

Jak dlouho jste vlastně nemohl dělat svou práci a vypadl jste z tempa, na jaké jste byl zvyklý? A co jste po tu dobu dělal?

Byl jsem dvacet let regulérní workoholik, dvacet hodin jsem v poklusu makal a nedělalo mi to žádné problémy. A po té nehodě, najednou, rok a půl nic. Nepracoval jsem. A co je zajímavé, že teď se mi ani už nechce. Mám dvacet povinností, ale ležím na sedací soupravě a nechce se mi vstát. To je úplně nový zážitek v mém životě, že se mi nechce nic dělat. Je to asi čtrnáct dní, co jsme udělali schůzi kapely a dohodli se, že uděláme desku. A i na mě vyšly nějaké činnosti. Já je udělám, o to nejde. Ale nechce se mi.

Budou na desce jen nové písničky, nebo spíš ty staré? Skládáte ještě vůbec?

Skládám... to jsou silná slova, ale pokusím se o něco.

