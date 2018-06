Jovovichová se vdala při západu slunce v Beverly Hills

Třiatřicetiletá nevěsta si na svoji třetí svatbu oblékla sněhově bílé dlouhé šaty z kolekce Temperley London's Bridal Collection. Róbu v jednoduchém antickém střihu doplnila čelenkou s bílým závojem a kyticí bílých květin. Čtyřiačtyřicetiletý ženich se oblékl do smetanového obleku s bílou košilí a šedou kravatou.

Manželé si vyměnili klasické zlaté snubní prsteny, které ladily s Jovovichové zásnubním prstenem z 19. století ve stylu vintage s růžovými, žlutými a bílými diamanty, na zahradě svého španělského domu, ozdobeného červeno-bílými květinovými dekoracemi, během západu slunce.

Před obřadem si hosté vychutnali koktejl u bazénu za doprovodu španělského kytaristy a zpěvačky, kteří k poslechu hráli tradiční španělskou muziku. Po svatbě se rozproudila zábava, kterou pro změnu doplnili kubánští muzikanti. Oslavit štěstí novomanželů přišlo více než 100 hostů, mezi nimiž byl například herec Patrick Dempsey s manželkou Jillian. Mezi svatebčany nechyběla ani jednadvacetiměsíční dcera páru Ever Gabo.

Jovovichová se svěřila, že by do budoucna chtěla další děti. "Určitě chci víc dětí! Vyrůstala jsem jako jedináček, takže jsem vždycky chtěla mít velkou rodinu. Nevím, co mi budoucnost přinese, ale doufám, že to bude velká rodina," uvedla před časem pro magazín People a dodala, že rodina je pro ni prioritou. "Mateřství naprosto změnilo můj pohled na život. Nestarám se o svoji kariéru nebo o to, co si o mně lidé myslí. Mojí prioritou je teď mé dítě a moje rodina."

Jovovichová se s Andersonem dala dohromady v roce 2002 při natáčení filmu Resident Evil a o čtyři roky později se jim narodila dcera. Jovovichová se vdávala již potřetí. Její první svatba se odehrála v roce 1992, kdy jí bylo pouhých šestnáct let. Tehdy si vzala amerického herce Shawna Andrewse, její matka se ale postarala o to, aby svatba byla zrušena. Od roku 1997 byla dva roky provdaná za francouzského režiséra Luka Bessona, se kterým natočila Pátý element a Janu z Arku.