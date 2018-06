Tašky do porodnice už mám u dveří, říká Jovanka Vojtková

Termín porodu se blíží. Jak se připravujete?

Já teď neřeším porod, ale to, aby miminko zůstalo tam, kde je, alespoň ještě chviličku. Tělo si o to říká, proto odpočívám. Během těhotenství se objevily zdravotní problémy, není vše úplně tak, jak by mělo být.

Jak se na miminko těší syn?

Samozřejmě ho připravujeme, ale myslím, že si to moc nedokáže představit. Ví, že tady plave a říká: ,,Maminko, to jsi to miminko spolkla, že ho máš v bříšku?“ Já jsem si jen říkala, ať se neptá dál. Naštěstí se neptal.

Pohlaví si necháváte pro sebe. Přesto jak miminko oslovujete? Máte vybraná jména?

S Adámkem jsme mu říkali „mimísek“, protože jsme se dlouhou dobu nedokázali rozhodnout. Stejné to bylo s ním. Jméno Adámek nám přišlo s manželem na mysl asi tři dny před porodem. Nějaká jména máme, ale žádné ještě stoprocentně dané. Takže je to teď prostě „mimísek“.

Byla jste překvapená, když vám doktor řekl, jestli to bude kluk nebo holka?

Já spíš byla ve strachu z každého ultrazvuku, jestli je miminko v pořádku a jestli je vše tak, jak má být. Pohlaví jsme opravdu neřešili.

Často u partnerů vzniká velká hádka o jméno.

Jednoznačně jsme se shodli. Nechtěli jsme vymýšlet nic cizokrajného, chceme české jméno, co ladí k příjmení a hodí se k Adámkovi. Žádné neshody neprobíhají.

Pepa má dětí víc, jak mezi sebou fungují?

Áda je závislý na Matýskovi, to je starší bráška, má v něm vzor a miluje ho. Valentýnce už je čtrnáct, mají mezi sebou deset let věkový rozdíl. Ví, že je to skvělá ségra, ale ty zájmy už jsou u obou jinde. Když se narodil Adámek, všechny Pepovy děti se na něj byly podívat do porodnice. Věřím, že tomu nebude jinak ani tentokrát. Fungují skvěle, nemůžu si stěžovat.



Pepa Vojtek, Jovanka Vojtková a syn Adam

Dokázala byste si představit další miminko? Nebo stačí dvě?

To bych si dokázala představit před pár lety. Dřív bych se nebránila mít dětí více, teď jsem přešťastná za ty dvě a to třetí by bylo asi neplánované.

Co předporodní kurzy, cvičení pro těhotné a podobně?

Na kurzy jsem nikdy nechodila, ani nejsem internetový typ. Nechávám to na intuici. Tělo si umí říct, takže mu naslouchám. Spíš jsem si připravovala nezbytné věci na miminko. Mám jeden konkrétní obchod, kde je vše na jednom místě. Schovala jsem si i dost věcí po Adámkovi. Je pravda, že vše jde dopředu. Technické vymoženosti jsou úžasné. Máme vybraný nový kočárek a barva bude k pohlaví. Ten je zatím v obchodě. Už mám opravdu jen pár dní, proto peru a chystám. Kufr už je u dveří, jak pro miminko, tak pro mě. Termín je sice až 9. července, ale není vyloučené, že mohu porodit každým dnem.

Pepa je teď hodně s vámi, ale pak mu začne práce. Jste na to připravená?

Miminko je hlavně o mamince, zvlášť novorozeně. Budu se snažit kojit a budeme pořád při sobě. Možná ho někdy vyšlu s kočárkem, ale jinak jsem připravená, a vždycky to tak bylo, že je to hlavně o mně. Nevadí mi to, naopak. Jsem ráda, že si mohu dovolit ten luxus a být s dětmi doma.