VIDEO: Pepa si vyrobil vlastní klon, říká Jovanka Vojtková

„Pepa si vyrobil vlastní klon a to nepřeháním, tak to opravdu je. I na základě fotek příbuzných z jeho strany. Ti jsou všichni hotoví z toho, že je to malý Pepíček. Se vším všudy. Má stejný styl chůze, ruce, vizáž, charakter, akčnost, všímavost,“ říká Vojtková.

Adam Vojtek je veselé dítě a zpěvák skupiny Kabát je dle manželky milující otec. „Pepa má mediální tvář, to je ta drsná, a pak má soukromou tvář, a to je ta lidská. Je to normální chlap se vším všudy, je romantický, umí být něžný a nádherně se stará o své děti a vždycky to tak bylo,“ míní Vojtková.

Adámkovi už plánuje sourozence. „Myslela jsem si vždycky, že budu mít dvě děti, možná tři. Ale jsem šťastná za Ádu a budu šťastná, když se nám podaří ještě jedno miminko. A jestli bude živé jako Adámek, tak dvě budou rozhodně stačit,“ směje se bývalá tanečnice, která si při mateřské přivydělává jako kosmetička.

„Mám kosmetický salon, začala jsem pracovat, když bylo malému šest neděl, protože jsem se chtěla vzpamatovat. Je to první dítě, nevěděla jsem, co to obnáší, takže jsem si dala šest týdnů na to, abych se sžila s miminkem, a pak jsem si to naobjednala tak, aby nám to oběma vyhovovalo,“ popsala Jovanka Vojtková.