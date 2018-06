VIDEO: Těhotná Jovanka Vojtková pózovala v sedmém měsíci

"Cítím se úžasně, užívám si to naplno, není mi špatně. Je to krásný pocit. A týden co týden se bříško zvětšuje, teď to jde rychle," řekla iDNES.cz Jovanka Vojtková, která zatím přibrala jedenáct kilogramů.

"Samozřejmě nemůžu dělat to, co dřív, netahám těžké věci, ale jinak je mi dobře. Těhotenství není nemoc," zdůrazňuje s tím, že si profesionální fotografie od Lenky Hatašové nechala nafotit na památku. Před objektivem sice pózovala i s manželem, společné snímky ale uloží pouze do rodinných alb.

JOVANKA VOJTKOVÁ. Fotograf: LENKA HATAŠOVÁ / Make-up: MONIKA NAVRÁTILOVÁ / Oblečení: Pietro Filippi

Coby nastávající maminka nechce nic ponechat náhodě, a tak se předem zásobila všemi věcmi, které jí následnou péči o dítě usnadní. Do jaké barvy výbavičku ladila, ale říct nechce. Pohlaví potomka se tak veřejnost dozví až po porodu.

"My to víme, já bych to absolutně nevydržela. Ale veřejně to neříkáme. Má to být překvapení pro rodiny a známé," doplnila.

Až se potomek narodí, Josef Vojtek se stane otcem již počtvrté, na rozdíl od své současné manželky, která je prvorodičkou. Fakt, že její muž má s péčí o děti zkušenost, vnímá jako velké plus. "Určitě v něm budu mít oporu. Jsme spolu přes čtyři roky a vidím, jak se o své děti stará. Přebalí, nakrmí i odveze. Myslím, že to všechno bude v pohodě."

Jovanka a Josef Vojtkovi se sblížili před čtyřmi lety především díky své profesi. Bývalými osudovými ženami známého rockera jsou Libuše Vojtková či Sabina Laurinová, s nimiž má rovněž potomky.