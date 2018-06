Joss Stoneová má na zadek dvojnici

Osmnáctiletá britská soulová zpěvačka podle agentury WENN tvrdí, že neměla ani tušení, že tvůrci reklamy hodlají nasadit dublérku.

Usoudili prý, že Jossin zadeček nemá ten správný tvar.

"To není můj zadek, i když to tak vypadá. Na těch záběrech to nejsem já, ale ty ostatní holky," hořekuje Stonová.

Před ní v reklamách Gap účinkovaly například Sarah Jessica Parkerová nebo Madonna.

Proti jejich tvarům ovšem producenti zřejmě neměli námitek.