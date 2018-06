Není dobré zamilovat se do kolegyně, říká Josh Hartnett

"Když jste sukničkář, má to co dělat s vaším životem, pořád se honíte za ženskýma. Tak to ale u mě nikdy nebylo. Vždycky jsem chtěl vztah," řekl herec.

Hartnett randil s mnoha kráskami z Hollywoodu, kupříkladu se Scarlett Johanssonovou, Julií Stilesovou, Kirsten Dunstovou, Siennou Millerovou, Rihannou, Penélope Cruzovou či Amandou Seyfriedovou. Dnes toho ale prý lituje.

"Nedoporučuji to mladým hercům. Můžete si tak udělat spoustu nepřátel v branži. Ale když s někým pracujete každý den, je to jako randění na zkoušku. Vytvoříte si fantazii o tom člověku. Ale to ne vždy funguje, že?" vysvětlil herec v rozhovoru pro magazín Elle.

Hartnett se na několik let stáhl z Hollywoodu a dokonce se vrátil do Minessoty. Odmítl tři role známých komiksových supermužů. Producenti mu prý nabídli roli Spidermana, Batmana i Supermana.

"Nechtěl jsem být prostě označován jako Superman po zbytek svého života. Bylo mi sice 22 let, ale už jsem viděl tu možnou hrozbu," prohlásil v rozhovoru pro magazín Details Hartnett, jenž hraje v novém seriálu Penny Dreadful po boku bývalého Jamese Bonda Timothy Daltona, nebo exbond girl Evy Greenové.

Hartnett se proslavil v roce 2001 díky roli ve válečném velkofilmu Pearl Harbor a později snímky jako Černý jestřáb sestřelen, 40 dnů a 40 nocí, Sin City - město hříchu, Nabít a zabít nebo Srpen před bouří.