Přiznání Josephine Gillanové ze Hry o trůny: Živila jsem se prostitucí

V pornografických filmech se prý objevovala pod přezdívkou Sophie O’Brienová. A kromě natáčení lechtivých snímků hřešila i tím, že se živila prostitucí.

S nahotou prý nikdy neměla problém a na své tělo je pyšná, proto se rozhodla i pro účinkování v seriálu. Tehdy totiž hledali někoho, kdo se nebojí svléknou před kamerou. Zaujalo ji, že se jedná o solidní seriál a okamžitě běžela na konkurz.



„Hra o trůny mi zachránila život před prostitucí. Učinila ze mě mnohem silnější osobnost. Pracovala jsem jako prostitutka a ve stejnou chvíli jsem točila porno, používala jsem jméno Sophie O’Brienová. Tehdy jsem si všimla inzerátu na herečku v seriálu. Požadovali mladou ženu s přírodním poprsím a bez tetování, které nevadí být filmována nahá,“ svěřila se Josephine britskému serveru The Mail.

Jako malá holka neměla jednoduchý život. Navštívila dohromady 24 základních škol. Ve dvanácti letech ji pak odebrali matce, která se o ni nedokázala postarat, a dostala se do pěstounské rodiny.

Vyhráno ale rozhodně neměla. V tu dobu totiž padla do náruče náruživého kamaráda, který ji znásilnil a přivedl k drogám. „Bylo mi dvanáct. Docházel k nám tehdy rodinný kamarád, který mi dával marihuanu a alkohol. O dva roky později už šlo o kokain a já se záhy stala závislou. V šestnácti mě znásilnil a pak mě půjčoval svým kamarádům. Měla jsem příliš velký strach, než abych něco řekla. Pohrozil mi, že pokud promluvím, zakope mě na zahradě a já mu to tehdy věřila. Tvrdil, že už to v minulosti udělal,“ šokovala svou zpovědí herečka původem z Irska.

