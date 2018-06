Herec Joseph Gordon-Levitt má s manželkou vědkyní druhého syna

Slavný rodák z Los Angeles se s Tashou oženil v prosinci 2014 a v srpnu o rok později se jim narodil syn, jehož jméno stále novinářům neprozradili.



„Být veřejností sledovanou osobností je úžasná věc. Umožňuje mi to dělat to, co miluju, což je filmové herectví, ale je to moje svobodná volba. Rozhodl jsem se pro kariéru v showbyznysu a tak lidé znají mé jméno a poznávají můj obličej. A to má svá pozitiva a upřímně také několik negativních aspektů. Můj syn, to je ještě malé dítě, víte. On se ještě nemohl svobodně rozhodnout, že bude veřejně známým, a je to rozhodnutí, které bych rád nechal na něm, až bude starší, až bude schopen o takových věcech přemýšlet a rozhodovat se sám za sebe,“ uvedl Gordon-Levitt před časem, když se bavil o tom, proč si tak úzkostně střeží soukromí.

Joseph Gordon-Levitt jako dítě začínal v reklamách a v roce 1992 debutoval celovečerním filmem Beethoven. Pak se objevil v televizním sitcomu Takoví normální mimozemšťané. Kvůli studiu historie, literatury a francouzské poezie na Kolumbijské univerzitě přerušil hereckou kariéru. Poté se více než v televizi začal objevovat ve filmech. Na kontě má snímky jako Deset důvodů, proč tě nenávidím, Mysterious Skin, 500 dní se Summer, Počátek, Don Jon, Muž na Laně či Snowden. Věnuje se také režii a produkci.



Tasha McCauley je vědkyní, která šéfuje společnosti Fellow Robots dodávající technologie organizaci NASA.