Josefa Dvořáka tenis baví

JOSEF DVOŘÁK. Populární český komik hrál v Semaforu, proslavily ho role vodníků, legendární se staly večerníčky Maxipes Fík a Králíci z klobouku, které namluvil.

A jak se populárnímu komikovi daří v poslední době profesně? I na tuhle otázku měl jednoduchý recept."Jsem naprosto spokojený. Prý se to nemá říkat, prý se té spokojenosti nemá člověk poddávat, protože když je člověk moc spokojený sám se sebou, tak to nevěstí nic dobrého. Naopak, umělec by prý měl být neustále nespokojený, aby měl pořád co zlepšovat. Mně jsou tyhle věci úplně fuk. Nehledám v tom žádné složitosti. Já večer hraju, lidi se baví, tak nevím, co bych si měl přát víc."