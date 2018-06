Josef Vojtek ukáže Matyáše v divadle

"Libuška právě skončila šestinedělí, tak už můžeme mezi lidi," usmívá se pyšně známý rocker. "Matyáš je hodný miminko, tak se v pohodě vyspíme. Občas samozřejmě zakřičí, ale to je správný, aspoň trénuje hlasivky," směje se.

Libuška se prý také těší, až své taneční kolegy zase všechny uvidí. "Až dokojí, chtěla by zase co nejdřív do představení nastoupit," říká Pepa. "Divadlo a tanec je její druhej život, tak chápu, že se jí trochu stýská."

Schválí mu autorka Peyraka?

Slavnostní představení muzikálu Angelika, kdy bude přivítán už miliontý návštěvník divadla, se uskuteční už 17. října. "Doporučuju všem koupit si lístek, nebo i několik, protože se to vyplatí. Vylosovaný divák totiž může vyhrát novou Škodu Fabii a kde ji dneska za tři stovky seženete," podotýká Pepa.

Sám ovšem bude mít ze slavnostního představení trochu vítr, jestli jeho Joffrey de Peyrac aspoň trochu naplní představy autorky předlohy slavného příběhu. Legendární francouzská spisovatelka Anne Golon totiž přijede tentýž den do Prahy na autogramiádu nového vydání prvního dílu nesmrtelné ságy Angelika, markýza andělů a představení muzikálu si samozřejmě nenechá ujít.

"Uvidím, jestli se jí budu zamlouvat, už je to starší paní, tak bude mít asi jinou představu, ale jak se říká: Každej kraj jinej mrav. Joffreye tam hrajeme tři a každý jsme úplně jiný, tak snad aspoň jeden u ní zabodujeme," doufá. "Jinak jsem na ni ale moc zvědavej, je to událost, a tak už kvůli ní by si diváci neměli nechat tohle představení ujít," uzavírá Pepa.