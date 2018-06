Josef Vojtek se těší do Finska i na miminko

Role Joffreye de Peyraca v muzikálu Angelika a Vojtěcha v Golemovi ještě Pepa Vojtek dokázal zkombinovat s jarním turné Kabátů k poslednímu albu Corrida. Tyto plány ale poněkud narušilo vítězství skupiny v českém finále soutěže Eurosong.

S písní Malá dáma nás bude Kabát 10. května reprezentovat ve finských Helsinkách na evropském semifinále této prestižní hudební soutěže a stráví tam celkem deset dní. Nemalou komplikaci jim například přivodil jen nevinný příkaz, že musí vystupovat ve stejném oblečení jako na českém finále. - více ve videoreportáži



Řídit nebudeme

Museli také přesunout už domluvený koncert v Pardubicích z 12. května na pozdější termín, protože se vrací teprve 13. května. "Od patnáctého ale turné pojede podle plánu," vysvětlil Pepa na tiskové konferenci, kde si Kabáti převzali čtyři Jeepy, které jim po dobu turné usnadní cestování. "Konečně to bude mít jednotný "ksicht", když někam přijedeme," zhodnotili nadšeně. "Měl jsem už dva Jeepy, tak vím, že je to bezpečný auto. Řídit ale sami nebudeme, protože každý koncert rádi pořádně oslavíme," přiznal Pepa.

Před porodem budu nervózní

Důležitá událost ho ovšem čeká i v soukromém životě, protože už v září mu manželka Libuška nadělí miminko. "Zatím se mě to až tolik netýká, protože ten trpajzlík se ještě válí u Libušky v bříšku. Samozřejmě zdraví miminka i Libušky je důležitý, ale teď to pro mě ještě není úplně akutní. Až se to bude blížit k porodu, tak začnu být opravdu nervózní. Teď jsem ještě v klidu, protože s klukama z kapely je to vždycky sranda a všechno se daří," usmívá se Pepa.