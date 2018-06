Josef Vojtek o nemoci syna: Nikomu bych ty bezesné noci nepřál

"Člověk, pokud to nezažije na vlastní kůži nebo v rodině jako my, na to kouká úplně jinak," říká Vojtek.

Synovi Matyášovi (7), kterého má s bývalou manželkou Libuškou Vojtkovou (33), lékaři diagnostikovali cukrovku, když mu byly 4 roky.

"Nikomu bych to nepřál. Jsou to starosti, bezesné noci," říká Vojtek.

Cystická fibróza je dědičné onemocnění. V dýchacím a zažívacím ústrojí se tvoří příliš mnoho hlenu. V něm se množí bakterie, které organismus oslabují a způsobují časté záněty. Nemoc zasahuje také slinivku a další orgány. Pot nemocných je výrazně slanější, takže se vžilo označení „slané děti.“

I proto se dokáže hodně vžít do pocitů lidí, jejichž nejbližší těžce onemocněli a stejně jako ostatní na výstavě Slané ženy žasl, že na černobílých snímcích, které nafotila Tereza z Davle, nejsou modelky, ale ženy trpící nemocí, jež radikálně zkracuje život.

"Dospělé nemocné ženy chtějí tímto způsobem ukázat světu, že ze slaných dětí vyrostou slaní dospělí. V našem případě slané ženy, které jsou i přes těžkou diagnózu a nedobré vyhlídky krásné, plné života a nadějí. Ženy, které vypadají stejně jako ty zdravé, jen je to stojí mnohem větší úsilí. Ženy, co se perou s nepřízní osudu a snaží se žít život stejně jako ostatní," vysvětlují organizátoři výstavy.

Fotky Slaných žen z kalendáře 2014 budou k vidění v pražském divadle Broadway až do listopadu a po celý říjen je možné je vydražit.