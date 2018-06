Vojtka skolila před premiérou Casanovy viróza, ale na jevišti to ustál

"Přišla na mě nějaká viróza. Propotil jsem celou noc, ale snažil jsem se, aby to nějak vypadalo," prozradil Vojtek. "Byl jsem na foniatrii, nechal si udělat obstřik hlasivek, protože mě to skolilo úplně ukrutně. Dva měsíce jsem držel šňůru s Kabáty, tohle zkoušení a když přišlo to nejdůležitější, tak jsem se složil," dodal zpěvák.

Premiéru muzikálu Casanova nakonec zvládl, i když na tom, aby ji hrál, netrval. "Kdyby hrál Honza Urban, tak by mi to vůbec nevadilo, akorát že on měl práci v Karlíně a já mám pocit, že by s tím Olda (producent Lichtenberg - pozn.red.) nesouhlasil," říká Vojtek a zřejmě se nemýlí.

Jeho jméno je jedním z největších taháků na toto představení, které je spíš veselohrou s hudebními čísly než muzikálem. Diváci se během představení dobře bavili a mnohým se musely vybavit hudební pohádky z dětství typu Což takhle svatba, princi.

Kromě Josefa Vojtka a Mariána Vojtka Filip Renč obsadil poměrně neznámá jména, mezi nimiž vynikl pohybovým a komediálním nadáním především Jakub Šlégr v roli Němce Bednáře a taky malý Filip Antonio, který suverénně zvládl roli vypravěče v postavě malého Casanovy.

Vojtkovi se do budoucna může stát, že se na jevišti sejde se svou malou dcerou, kterou má s herečkou Sabinou Laurinovou. Začala totiž studovat konzervatoř. "Valentýnka se teď přihlásila na konzervatoř a vzali ji. Dělala regulérní zkoušky, žádná tlačenka. Když jí to nepůjde, tak samozřejmě odejde, ale zatím ji to baví a budu strašně rád, když jí to vydrží," řekl Vojtek.