Musím se mít kam vracet, prázdný byt není pro mě, říká Josef Vojtek

Je pro vás rodinné zázemí důležité?

Určitě. Vždycky jsem říkal, že ať člověk kamkoliv odjede, vždycky má někde to svoje hnízdo. Je to pro mě strašně důležité. Určitě bych se nechtěl vracet do prázdného bytu. Pro mě platí staré známé: Můj dům, můj hrad, moje pevnost. Nemám ani moc rád návštěvy. Když už se s někým mám sejít, radši je pozvu na nějaké neutrální území. Pochopitelně, že blízcí k nám chodí, ale není to o tom, že dneska uděláme mejdan a budeme chlastat až do rána.

Máte čtyři děti - dospělého syna Josefa, dceru Valentýnku a syny Matyáše a Adama. Potkají se někdy děti společně, byť nemají stejnou mámu?

Samozřejmě, že jsou příležitosti, kdy se vidíme všichni (smích). Pravdou je, že všichni mají svoje "povinnosti" jako práci, školu nebo školku, a když k tomu připočtu mou práci, nemáme zrovna moc dní v týdnu, kdy nám to vyjde, ale snažím se aby to bylo co nejčastěji.



Jak vycházíte s nejstarším potomkem?

Tak první syn už není dítě, to už je chlap. Pepa má svůj byt, svoji práci, svůj život. Stýkáme se spíše sporadicky, protože je hodně vytížený, ale na druhou stranu je to dobře. Bydlí blízko nás a může přijet kdykoliv chce, dveře má vždycky otevřené. Ale je to takový typ, který si chce všechno řešit sám, což oceňuji.



Vy jste nyní kouč soutěže Hlas. Jak jste daleko v natáčení?

Máme předtočené úvodní díly, čekáme na další fázi soutěže, takže máme relativně volno. Čtrnáct dnů odpočinku nám prospělo. Samozřejmě v případě Hlasu, protože v divadle Broadway právě zkoušíme nový muzikál Adam a Eva, kde mám roli Lucifera.



Můžete s jistotou říct, že se stále najdou talentovaní zpěváci?

To se ještě ukáže, z minuty a půl se to zatím nedá úplně odhadnout, až v té další fázi uvidíme, jak moc jsou tvární, jak dokážou pracovat s hlasem, hudbou a image jako takovou. Tam už koukáme na celý projev. Obrázek si tedy uděláme až tak za měsíc.

Josef Vojtek s manželkou Jovankou

Hlas je specifický tím, že jako kouč jste ke svému budoucímu svěřenci otočený zády a řídíte se jen jeho hlasem. Stalo se někdy, že jste byl zaskočený, jak zpěvák nebo zpěvačka vypadá?

Někdy hlas vůbec nekoresponduje s tělem, s vizáží dotyčné osoby. Když jsme otočení, pochopitelně si všichni děláme nějaký obrázek, jak by ten dotyčný mohl vypadat a někdy jsme opravdu překvapení. Ale tady jde v prvé řadě o zpěv, nejsme na soutěži krásy nebo nějaké miss.

Dobře, ale vzhled hraje také důležitou roli, zvlášť u zpěvaček...

Vždycky říkám, že není důležité, co má na hlavně, ale v hlavě. Někdy ta krása není všechno a zvlášť ve světě, který je plný ostrých loktů. Prostě se musí umět domluvit, nejde se jen někam postavit a nechat se vodit za ručičku. Charizma je důležité, ale jen v obličeji ho nenajdeme.



Umíte říct svůj názor, byť negativní, na rovinu?

To jsem se naučil díky vojně, tam jsem byl vržen ve svých osmnácti a musel jsem se starat sám o sebe. A vzhledem k tomu, že jsem od dvaceti měl rodinu, musel jsem umět něco zařídit a ozvat se, když to bylo potřeba. Umím někdy říct dost, nebo brzdi. Zvlášť třeba na koncertě, kdy si člověk přijde pro podpis v okamžiku, kdy už má něco upito. To nastává chvíle, kdy musíme ukázat, že nejsme jen kluci, kteří se usmívají.



V jaké kondici je vůbec Kabát?

Jako parta jsme ve skvělé kondici už hodně dlouho a myslím si, že nám to vydrží až do "důchodu". Někdo tomu říká práce, ale já to považuju za štěstí a radost z hraní, která se nás pořád drží. Kluci připravují nové písničky, já jsem zatím čekám až Milan Špalek napíše texty a to je ta chvíle, kdy se do toho vkládám já.