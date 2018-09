Josef Vágner má dceru, jméno jí vybrala manželka

„Byl jsem u porodu. Je obdivuhodné, co ty ženské všechno vydrží. Marlene mě sice v hodně vypjatých chvílích častovala docela drsnými slovy, ale smekám před ní. Přiznala, že to byl zatím její nejtěžší den v životě,“ prozradil Vágner.

Jeho dcera při porodu vážila 3240 gramů a měřila 49 centimetrů. Jméno vybrala manželka.

„Byli jsme takto domluveni. Jméno pro holčičku vybírala manželka a já jsem měl na starosti jméno pro kluka. Kdyby naše holčička byla chlapeček, tak by to byl Oskar. Takto máme krásnou Amelii,“ vysvětlit zpěvák, který právě přijal nabídku z muzikálu Doktor Ox a v Divadle Broadway zkouší muzikál Kocour v botách, takže nemůže být manželce v šestinedělí tak nablízku, jak si původně představoval.

„Jsem hodně rozlítaný. Minulý týden se mi ozvali z muzikálu Doktor Ox. Někdo jim tam vypadl, a tak roli nabídli mně. Slušnost mi velí nabídku přijmout, ale znamená to, že musím do premiéry rychle nastudovat a nazkoušet danou roli. Mám na to 14 dní,“ popsal.

Josef Vágner si svou německou přítelkyni Marlene vzal letos v červnu na řeckém ostrově Kréta.