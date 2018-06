Vítěz Elite Model Look Utěkal: Sám bych se do soutěže nepřihlásil

„Sám bych se do soutěže nepřihlásil, ale mé fotky si na sociální síti všiml scout,“ popsal začátek své zatím krátké kariéry Utěkal pro pořad Bestie. Po vítězství v českém kole soutěže uspěl i v čínském Šen-čenu.

„Jel jsem na světové finále do Číny, kde jsem obsadil třetí místo a díky tomu získal kontrakt se světovou agenturou Elite, která mě zastupuje ve všech ostatních zemích světa,“ vysvětlil.

Od té doby se vedle studia na ČVUT věnuje i profesionálnímu modelingu. „V lednu jsem se zúčastnil evropských týdnů módy, které začaly v Londýně, pak byly v Miláně a skončily v Paříži a já jsem jako model měl možnost předvádět pro devět značek a byly to pro mě moc cenné zkušenosti a moc jsem si to užil,“ říká.

Na práci modela ho baví cestování, ale mnohem raději se vrací domů. „K této práci patří cestování, kde může být náročné to, že jste odloučeni od rodiny, ale musíte to brát jako součást práce a vždycky potom ty návraty jsou o to lepší,“ dodává Utěkal v pořadu o módě Bestie, který televize Óčko uvede ve středu ve 21:45. Kromě Josefa Utěkala uvidíte, jak si vybrat padnoucí džíny a tipy mladé blogerky na outfity z denimu.