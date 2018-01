Uvidíme, zda jsem byl hloupý, nebo to vyjde, říká o hraní Josef Trojan

„Z profesního hlediska mě rodiče informovali, jaké to je být hercem a jaká úskalí se v herectví nacházejí. I přesto jsem si řekl, že to podstoupím. Tak uvidíme, zda jsem byl hloupý, či to vyjde,“ prohlásil Josef Trojan.

Svého tátu prý považuje za skvělého herce, přestože se na něj nekouká. O mamince mluví jako o hrdince, která má na starosti pět chlapů v chalupě. Josef má totiž doma ještě staršího bratra Františka a dva mladší bratry Antonína a Václava. „A tím pátým je náš táta,“ s úsměvem dodává.

Jako malý kluk o dráze herce nikdy moc neuvažoval, přestože pochází z herecké rodiny a bylo mu dáno do vínku. „Já jsem od mala žoviální a teatrální kluk. Ve dvanácti jsem začal o herectví uvažovat více dospěle, cítil jsem, že je mi ta profese blízká,“ popsal.

Na kontě už má několik filmů. Jeho prvním byl v roce 2005 Anděl Páně, poté se zhostil několika hlavních postav v studenských filmech, hrál v seriálu Svět pod hlavou a jeho posledním snímkem jsou Děti samotářů. Josef ale přiznal, že se spíše vidí na prknech, co znamenají svět. „Já jsem do té branže vstupoval s tím, že chci tvořit umění, proto chci dělat divadlo,“ prohlásil.

A jak to má syn z hereckého klanu s vnímáním slavného jména Trojan? „Jsem rád, že mám herectví odmalička před očima,“ přiznal Josef, jehož strýc Ondřej je producent a režisér a dědeček Ladislav je také hercem.