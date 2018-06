Josef Škvorecký svědčil na svatbě

Milan Uhde čte z díla Josefa Škvoreckého, 10. dubna 2000. Zdena Salivarová při čtení z díla Josefa Škvoreckého, 10 dubna 2000.

Čtenářský maratón odstartoval v neděli v podvečer Škvorecký četbou z povídkové knihy "také o jazzu" Prima sezóna. Dnes zazněly kostelní lodí úryvky z nejznámějšího Škvoreckého románu - Zbabělců. U čtecího stolku se od neděle vystřídali například pražský primátor Jan Kasl, spisovatelka Eva Kantůrková a senátoři Libuše Benešová a Petr Pithart.Posluchači, kteří do evangelického kostela přijdou, nevědí předem, co z děl manželů Škvoreckých zazní. "Každý čte, co chce a může si také zavzpomínat. Je zde hodně pamětníků ještě z doby, než Škvorecký emigroval," popsal při zahájení čtení dramaturgii pořadu Karel Srp z Artfóra - Jazzové sekce.Přímý přenos z kostela U Salvátora naleznou uživatelé Internetu na adrese Správy českých center czech.cz.