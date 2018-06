Josef Rychtář zatím zůstane v domě Bartošové, který patří jejímu synovi

"Nevím, jestli tento dům opustím. Mám kam jít, ale je tady kočka, pes a myslím, že je mou povinností se o ten dům a o ta zvířata, co tu po Ivetě zůstala, postarat. A až mi její syn, na kterého ten majetek přejde, protože na to je předmanželská smlouva, řekne, že mě nepotřebuje, tak si s ním podám ruku a půjdu dál svým životem," řekl Rychtář.

Na dům, který Artur Štaidl zdědil, byla podle deníku Blesk vypsaná exekuce, která úmrtím majitelky zanikla. Nesplacená hypotéka a všechny dluhy ale přejdou na dědice, kterým je Artur Štaidl, pokud dědictví přijme.

Josef Rychtář tak nemá bydlení v domě své ženy jisté. Zatím ale řeší hlavně pohřeb, který má být ve strašnickém krematoriu. Datum ale zatím nesdělil. Vede spor s Ladislavem Štaidlem, který chce jen skromný pohřeb bez médií, zatímco Rychtář chce pro svou zesnulou ženu velký veřejný pohřeb, na kterém se s ní budou moci rozloučit fanoušci.

Kromě toho už stačil Rychtář podat trestní oznámení na policii za to, že mu sebrala dopis od Bartošové.

"Podal jsem trestní oznámení na SKPV Praha, která se mi zaprvé nepředstavila, zadruhé mě k dané věci nevytěžila, když to převedu do češtiny - nevyslechla, a následně mi vzala dopis, který jí nenáležel. To byl dopis od Ivety, který má pro mě velký význam, protože byl adresován mně a vysvětloval, proč se Iveta k tomu kroku rozhodla a zároveň se s v něm ospravedlňuje svému synovi Arturovi," řekl Rychtář.

Po smrti Bartošové se rozhodl zůstat sám. "Jestli si myslíte, že se vrátím ke své bývalé ženě, tak jste na velkém omylu. Já už zůstanu sám, protože to, co mi odešlo, mi nikdo nenahradí. Jsem ve věku, kdy už nemám, co si dokazovat. Neříkám, že se uzavřu, ale budu se snažit trošku slušně dožít se vzpomínkou na člověka, jehož život vyhasl," řekl Rychtář.