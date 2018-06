Další konflikt Josefa Rychtáře kvůli vile. Policie řešila vyměněné zámky

Za poslední měsíc museli policisté k vile kvůli dlouhotrvajícím sporům více než desetkrát. „Dnes policisté k místu vyjížděli kvůli tomu, že si osoby žijící v budově bránily v přístupu do nemovitosti,“ řekla policejní mluvčí Michaela Rychterová. Podle informací iDNES.cz si současný nájemník ve vile a Rychtář dělají naschvály, včetně různých výměn zámků u dveří.



Bránění přístupu do vily výměnou zámků ovšem nebyl jediný problém, který policisté museli řešit.



V domě byl také odpojen elektroměr a to kvůli snaze exmanželky Josefa Rychtáře dostat manžela z domu, ve kterém je stále menšinovým majitelem, a to i přesto, že část, kterou Rychtář vlastní, šla v prosinci do exekuční dražby. Proti té se Rychtář odvolal.

„Rozhodnutí proto nenabylo právní moci,“ uvedla Rychterová. Policie tak nemůže Rychtáře z domu vykázat.

„Paní Nová se mstí mně, synovi a vnoučeti. Nechala odmontovat elektroměr, přestože jí se synem řádně měsíčně platíme polovinu nákladů za energie,“ řekl Rychtář. „A policie tady tomuto z mého hlediska protiprávnímu jednání přihlížela,“ dodal.

Vyjádření Dariny Nové se iDNES.cz nepodařilo sehnat. Rychtářův starší syn tvrdí, že otec dokonce zfalšoval jeho podpis, aby si zřídil přípojku energií.

Rychtář chce situaci řešit právní cestou. Z vily v Říčanech ovšem nadále odmítá odejít.

Napětí ve vile v Říčanech panuje již od doby, kdy se do ní po smrti Ivety Bartošové Josef Rychtář vrátil. Nová nechala Rychtáře již několikrát soudně vykázat ze svého pozemku, několik měsíců měl na místo vstup zakázán.