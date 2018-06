Rychtářova záchranná mise nevyšla, Bartošová zůstává s Macurou

"Pan Macura nedodržel slovo, ke kterému se zavázal. Iveta mě kontaktovala, pak volal pan Macura, že mi Ivetu předá, že už to s ní nemůže vydržet, ať si pro ni přijedu. Tahal mě po Itálii zhruba 12 hodin, stále měnil místo," řekl Revue iDNES.cz Rychtář, který se tak z Itálie vrátil do Česka bez bývalé přítelkyně.

Podle našich informací Macura dohodu nedodržel proto, že si Rychtář na cestu do Itálie vzal redaktory deníku Blesk a televize Nova, ačkoli zpěvačka si nepřála u návratu žádná média.

Iveta Bartošová tak stále zůstává nezvěstná a je zřejmě nadále se Zdeňkem Macurou, kterého před rokem žádala, aby ji přestal pronásledovat a obviňovala ho ze stalkingu. Na záznamu, který v jejím domě pořídil Josef Rychtář, ho dokonce chtěla bít.

V té době poslal Macura i do naší redakce přes 30 e-mailů, v nichž žádá Bartošovu o ruku.

"Chci si vzít Ivetu za ženu, je teď zadaná pro mě a chystám svatbu. Média žádám, aby můj záměr zveřejnily," psal v jednom z e-mailů. Následovala smršť dopisů i nahrávek určených Ivetě Bartošové a Josefu Rychtářovi. Žádal také, aby média zasáhla do jejich vztahu.

Zdeněk Macura

"Chci Vás požádat, a také ostatní redaktory, aby jste odstranil pana Rychtáře z prostoru počestnosti Ivety Bartošové. Jako důvod pro tuto žádost uvádím ve zkratce, že tento muž se nedostal do tohoto prostoru čestně, ale vkradl se tam. Stalo se to minulý rok tak, že napsal na svůj Facebook, že ji miluje, vy jste to uveřejnil, a tak se tam vkradl," stálo v jednom z e-mailů.

Z domu v Uhříněvsi odvedl Zdeněk Macura Bartošovou v zuboženém stavu 3. července. Od té doby je zpěvačka v databázi pohřešovaných osob.