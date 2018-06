Rychtář je po dvou dnech v cele volný, nesmí ale do své firmy

Policii na Josefa Rychtáře zavolala v úterý jeho bývalá manželka Darina s tím, že neoprávněně vnikl na její pozemek. Rychtář strávil noc v cele. Ve středu ho eskortovali k výslechu do Říčan, kde na něj čekal právník. Pak k překvapení syna Jana odjel zpět do cely.

“Vezl jsem mu brýle na služebnu, ale tam mi řekli, že ho zase odvezli do Prahy. Státní zástupce prý ještě nestihl rozhodnout,“ sdělil Rychtářův mladší syn Jan Rychtář, který stojí ve sporu na rozdíl od staršího bratra na otcově straně.

Rychtář nerespektoval rozhodnutí soudu, který ho předběžným opatřením vykázal z domu, jenž z velké části vlastní jeho bývalá žena Darina. Ta tvrdí, že ji Rychtář slovně i fyzicky napadl, a vymohla si soudní rozhodnutí, které Rychtářovi zakazovalo pohybovat se i po pozemku. Zůstat směl pouze v přídomku, který slouží jako sídlo jeho bezpečnostní agentury. A to prý opakovaně porušoval.

„Otce odvedli, protože se údajně neoprávněně pohyboval po našem pozemku. Přitom mu soudní vykonavatel vzal jenom klíče od domu a od branky mu nechal, protože má na pozemku firmu, o kterou se musel starat,“ řekl Rychtářův mladší syn.

Za porušení soudního rozhodnutí mu hrozily až dva roky odnětí svobody, soudkyně ale po dvouhodinovém řízení Rychtáře propustila. S novináři se vdovec bavit nechtěl. Soudu slíbil, že nebude porušovat zákaz a na pozemek své exmanželky už nevstoupí. Bude ale pod dohledem probačního úředníka a až do rozhodnutí v celé věci, které by mělo padnout koncem září, nesmí ani do sídla své bezpečnostní agentury.