Za napadení Macury dostali Rychtář se synem obecně prospěšné práce

Mezi Josefem Rychtářem a Zdeňkem Macurou došlo už k celé řadě verbálních i fyzických potyček. K soudu se ale dostala jedna konkrétní výměna názorů, která se odehrála v létě v Bohnicích. Zdeněk Macura tvrdí, že ho Josef Rychtář se synem napadli. Rychtář to popírá.

"Maximum, co jsem provedl, bylo, že jsem mu řekl, že je dobytek a prase, což klidně zopakuji, protože ten člověk mi unesl ženu," řekl Revue iDNES.cz Josef Rychtář.

Rvačky mezi Macurou a Rychtářem nejsou nic neobvyklého

Soud mu za to původně uložil pokutu 20 tisíc korun a jeho synovi 10 tisíc korun. Proti tomu se Rychtář odvolal a žádá psychiatrické vyšetření Zdeňka Macury.

"Skutek se nestal a já jsem dnes u soudu poukázal na nevěrohodnost svědků a prokázal jsem pochybení, která v tom jsou. Je to neadekvátní trest za to, co jsem mu řekl. Kdyby měly soudy řešit pokaždé, když někdo někomu řekne, že je blbec, nedělaly by nic jiného," tvrdí Rychtář.

Podle něj šlo maximálně o přestupek, a i když soudce pokutu zrušil a vyměřil místo ní trest 80 hodin obecně prospěšných prací pro Josefa Rychtáře a 60 hodin pro jeho syna, není manžel Ivety Bartošové spokojen.

"Soudce přehodnotil peněžitý trest a uložil veřejně prospěšné práce, s čímž ovšem taky nesouhlasím, tak jsem se na místě odvolal."

Toto má být azylový dům pro týrané ženy. Zdeněk Macura ho staví sám z palet, které dostane.

Zdeněk Macura je stále přesvědčen, že je Iveta Bartošová týraná žena a Josef Rychtář je tyran. Začal dokonce stavět z palet azylový dům pro týrané ženy, kde by prý mohla žít i Bartošová. Zatím to vypadá spíš jako přepravka na slona, ale Macura ve svém úsilí nepolevuje.

