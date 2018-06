Další dítě ať má Ornella s jiným mužem, prohlašuje Josef Kokta

Jak to máte aktuálně s financemi?

Ornella: Nemáme peněz nazbyt, ale o hladu nejsme a díky tomu si jich více vážíme.

Nejste nešťastný z toho, že i kvůli vztahu s Ornellou jste vlastně přišel o peníze?

Josef: Nebyla to úplně dobrá doba, ale já bych Ornellu za ty peníze zpět nevyměnil. Po rozpadu mého manželství jsem se chtěl postarat o ni a o naše nenarozené dítě. Ornellu jsem měl moc rád, a i když mi hodně znepříjemnila život, když mluvila do médií o našem vztahu, stejně jsem jí vše odpustil. Před porodem jsme se k sobě nastěhovali a začali spolu žít.

Čím je pro vás Ornella femme fatale?

Josef: Je prostě nejlepší.

Ornella: Ale to není důvod, já to chci taky slyšet.

Josef: Je pravda, že jsem v průběhu svého života poznal stovky žen. Ornella je ale obrovská podpora, protože kdyby nebylo jí, tak nevím, co bych dělal. Stará se o mě i o malého.

Ornella: Já mám různé nálady. Pepa nikdy neví, co bude, a to ho podle mě na mně fascinuje. Se mnou se prostě nenudí.

Josef: Spousta párů si neřekne hned, co si myslí o tom druhém nebo o té situaci. Ženy to často drží v sobě a pak vybouchnou. Ornella mě seřve hned a já vím, na čem jsem.

Vypadáte dobře, kolik kilo jste zhubl?

Josef: Já ani nevím, ale teď zase přibírám. Nejhubenější jsem byl předloni v lednu, když jsem přišel z nemocnice, to jsem měl 94 kilo. Asi po 40 letech jsem se dostal pod sto.

Ornella: Nejdřív chci říct, že doma váhu nemáme. Vážil se v nemocnici, protože já nenávidím váhu. Nelíbil se mi, protože měl propadlé tváře a vypadal jako mrtvola.

Josef: Taky jsem přišel hrozně zhuntovanej.

Ornella: Měl šedou barvu a propadlé tváře. U chlapů se mi nelíbí, když mají propadlé tváře a větší lícní kosti než já, protože ty já nemám.

Josef Kokta a Ornella Koktová (2017) Gábina Partyšová a Josef Kokta (2011)

Váš syn se jmenuje Quentin. Není to moc obvyklé jméno.

Josef: Já jsem marketér, celý život jsem dělal reklamu a tvořil kreativně. A když jsme jednou koukali na Tarantinův film, tak nás napadlo, co kdyby se jmenoval Quentin? Ale předtím byla spousta ještě zvláštnějších jmen.

Ornella: Hlavně aby to ladilo s Kokta a bylo to jméno kosmopolitní. (smích)

Josef: Navíc to znamená pátý a Quentin je moje páté dítě. Je to navíc svatý muž. Má maminka nám nemohla přijít na jméno. Když se nám ale narodil syn a zjistila, že existuje Svatý Quentin v Itálii, vzala nás na milost. Ona je totiž hodně věřící.

Vy máte dětí pět, Ornella jen jedno. Co tedy ještě společná holčička?

Josef: Už se na to cítím starý. Říkám Ornelle, ať si to schová pro dalšího manžela. Až zaklepu bačkorama, tak určitě nějaký přijde. Pak po ní bude chlap chtít dítě.

Ornella: Tohle on vždycky říká a já začnu v posteli brečet. Pokaždé to řekne před spaním a já pak nemůžu usnout, takže to nechci slyšet.

Jaké to je žít s člověkem, který vás miluje pro to, jaký jste, a ne pro miliony na účtu?

Josef: Určitě hezký. Já už to zažil. V mládí jsem měl dvě ženy, které si mě vzaly, když jsem neměl nic. Až třetí žena si mě brala, když jsem něco měl.

Je váš sen dostat se do stádia, kdy zase budete mít peníze jako dřív?

Josef: Snažím se zvedat a dělám pro to maximum. Ornella mi hodně pomáhá. Věřím, že to dokážu. Ne, že to bude tolik, jako to bylo, ale aspoň že vydělám třeba deset tisíc.