Vynech z toho moji ženu, šlo jen o sex, píše Kokta těhotné milence

Odkaz

Josef Kokta o poměru s mladou modelkou Ornellou Štikovou dlouho mluvit nechtěl. Když se provalilo, že ji zřejmě přivedl do jiného stavu, situaci odmítal komentovat. Po pár dnech výživné kauzy, kdy jsou Štiková společně s matkou Monikou vůči médiím víc než sdílné, zakročil. A velmi ostře.

"Slečno Ornello a paní Moniko, to, co v médiích říkáte o mojí ženě, rodině a o mé takzvané lásce k Ornelle, je už totální nehoráznost z vaší strany a pobuřuje mě to," píše Kokta v úvodu svého dopisu, který zaslal i redakci Revue iDNES.cz.

Ornella Štiková

"Samy víte, že všechno je jinak. Vynechte laskavě mou ženu a rodinu ve svých novinových diskusích, oni za nic nemohou. Chybu jsem udělal já. A pokud je dítě moje, budu na něj i platit, jako každej chlap, kterému se tohle stane. A nepište už ve svých rozhovorech, že Ornellu miluju a že od doby, co mi řekla, že je těhotná, se snažím odstěhovat od manželky, že jí píšu milostné sms. Není tomu tak. S Ornellou jsem nikdy neplánoval žádný vztah ani manželství. Šlo jen o sex," vysvětluje Kokta.

Milence údajně několikrát vysvětlil, že pokud je skutečně těhotná, měla by jít na potrat. A to především ze zdravotních důvodů. "Snažím se vám vysvětlit, že by (Ornella) měla dítě dát pryč (pokud by mělo být moje) i ze zdravotních důvodů, protože jsem v té době bral silné léky, kde není doporučeno otěhotnění partnerky v následujícím půl roku po užití."

Josef Kokta

Podnikatel rovněž uvedl, že od manželky Gábiny Partyšové a čtyřletého Kristiana neodejde. Pokud by ale přeci jen musel, do vztahu s devatenáctiletou dívkou by se rozhodně nehrnul. "Už jsem toho ve svém životě zažil dost a tohle opravdu nemám zapotřebí. A laskavě si uvědomte, že podvedená v této kauze je moje žena a ne Ornella, tak ji laskavě netahejte do věcí, které s ní nemají nic společného," uzavírá své prohlášení Josef Kokta.

Samotnou Štikovou podnikatelův otevřený dopis pobouřil. "Celé prohlášení Pepy je tak amorální a bezpáteřní, že už k tomu nelze víc dodat. Jen doufám, že si uvědomí, že by měl mít úctu a ohleduplnost k těhotné ženě."

Redakce Revue iDNES.cz se snažila získat i vyjádření Gábiny Partyšové, ta ovšem telefon nezvedala.