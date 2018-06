Josef Klír se možná stane návrhářem Madonny

"Poslali jsme manažerce Madonny naši prezentaci a po několika měsících čekání nám tuhle nabídku potvrdili. A co víc, projevili do budoucnosti zájem o spolupráci. Jsem nadšený," říká Klír.

Teď už záleží jen na štěstí a na rozmarech slavné zpěvačky. Klírovo jméno by vedle jejího mohlo docela klidně figurovat už příští rok, kdy Madonna vyráží na turné. Čeká ji totiž oslava pětadvaceti let kariéry a také jedno osobní výročí - padesáté narozeniny.

Pětatřicet modelek a dva koně

Kdo zná Pepu a také jeho práci, ten by mu to přál. Už proto, že každý rok předvede Česku velkolepou módní show, která by se mohla vyrovnat leckteré zahraniční. Jeho desátá autorská přehlídka v pražském veletržním areálu Letňany nebyla jiná. V modelech kolekce nazvané "definitely in!" se představila například Diana Kobzanová, Zuzana Belohorcová nebo Zapletalovy missky Veronika Pompeová a Veronika Chmelířová.

V zákulisí přehlídky byla i Tereza Černochová, která s Josefem Klírem spolupracuje již od dob Black Milk. Měla ovšem zcela odlišnou funkci než bezmála pětatřicet modelek v originálních modelech i účesech. Na přehlídku totiž návrháři sehnala dva statné bělouše. "Jsou to filmoví koně mých kamarádů, pomohla jsem jim je v zákulisí hlídat," vysvětlila Černochová.