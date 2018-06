Josef Klíma prodělal infarkt, nevylučuje odchod z televize

První zdravotní komplikace se objevily na začátku ledna, kdy se Klíma necítil dobře. "Několik dní mi bylo špatně, nemohl jsem vůbec dýchat. Byl jsem zrovna ve střižně, kde jsme stříhali reportáž o Mrázkovi a pak následovalo vyšetření, které ukázalo, že jsem prodělal infarkt," líčí Klíma, který již řadu let pracuje v permanentním stresu.

Klíma o práci "Když lékaři řeknou, že mi tahle práce ubližuje, tak prostě skončím."

Své udělala nejen špatná životospráva, ale také silné kouření. "Kouřil jsem čtyřicet let a teď jsem přestal ze dne na den. Už je to týden, co nekouřím a žádný absťák nemám. Moje tělo se asi rozhodlo, že se mnou uzavře tuhle dohodu. Jsem hlavně rád, že jsem to přežil a dostal tak druhou šanci. Budu se ji snažit využít," dodal Josef Klíma, který v pořadu Na vlastní oči paradoxně v těchto dnech slaví patnáctileté výročí.

Investigativní novinář, který se podílel na mnoha kriminálních případech, netuší, co bude s jeho kariérou dál. Reálně uvažuje i o odchodu z televize. "Když lékaři řeknou, že mi tahle práce ubližuje, tak prostě skončím," říká.

Josef Klíma je momentálně v domácí ošetřovatelské péči, z nemocnice odešel na revers. "Dostal jsem léky na ředění krve a na rozšiřování cév a po víkendu se vracím do IKEMu na podrobnější vyšetření. To rozhodne o mém dalším působení," dodal.