Josef Dvořák: útěk do Rakouska?

"Neutíkám, jsem tady kvůli tenisovému turnaji CKPK Masters. Na něj musím, mám podepsanou smlouvu," vysvětluje Dvořák. Podporu má prý mimochodem v těchto chvílích nejen od kolegů z Amfory, s nimiž byl v Alpách a dalších kamarádů a známých, ale i od cizích lidí.

"Po té zprávě v tisku mi přišlo neuvěřitelné množství nádherných mailů, které obsahují jednoznačně podporu. Na to množství byl mezi nimi jediný, který byl podepsaný ´slušný občan´ a byl plný hrubek, to se snad ani nedá brát v potaz. Lidé mi esemeskují, volají... Nevěří tomu a říkají, že vytahovat něco po třiceti letech je nesmysl. Já jsem v klidu. Celou věc jsem předal právníkům, kteří studují příslušné materiály."

Chci vyhrávat

V tenise se sportovně založenému herci letos nedařilo. Ani poslední turnaj sezóny ho nepřiblížil ke stupním vítězů. Spolu s prezidentem Amfory Petrem Salavou se dělil o čtvrté místo. "Dopadl jsem nejhůř za celou dobu a nezbývá mi než slovy profesionálů říct: měl jsem blbou sezónu. Už se těším, že se chýlí ke konci a že začneme znova," říká Dvořák, který už dávno nehraje tenis jen pro zábavu.

"Tenis se hraje kvůli vyhrávání. Já taky kdysi vedl takové řeči, že to hraju jenom proto, abych se pobavil a že mi na výsledku nezáleží. To je nesmysl. Někdo mě poučil a řekl, že je to stejné, jako kdyby šel houbař do lesa a říkal, že tam nejde kvůli houbám, ale že se tam jde nadýchat čerstvého vzduchu," směje se.

Dvořák, který se nedávno stal již pětinásobným dědečkem, když jeho dcera Zuzana přivedla na svět holčičku Marjánku, se na cestě s Amforou snažil získat vztah k horám. Jeho žena Jája na rozdíl od něj hory miluje a nevynechá jediný rok, kdy by si nejela zalyžovat do Rakouska, Švýcarska nebo Itálie. "Je z hor úplně odvázaná," tvrdí Dvořák. "Já jsem ´rovinář´, jsem jako dva medvědi u Kolína, svědčí mi kolínská rovina. Nelyžuju, ale hory jsou pro mě zážitek, budí veliký respekt. A pochopil jsem taky, že si někdo může hodit lano a cepín na záda a může po nich lézt, láká to. Že bych se ještě zamiloval do hor, to ale nepředpokládám. V osmapadesáti jsem sice začal s tenisem, ale v pětašedesáti s lyžováním? No, uvidíme," uzavírá Dvořák.