Josef Dvořák hraje tenis i v obýváku

S míčem už je Dvořákův tenis horší. "Ale zase se mnou všichni rádi hrají, protože na mně si každý vylepší sebevědomí. Jak někdo s někým prohraje, hned si jde vyjednat zápas se mnou. Mně to až tolik nevadí, i když bych samozřejmě radši vyhrával. Ale to přijde. Věřím pevně, že někdy se ten sokolský duch projeví a že neustálým cvičením a opakováním musím docílit toho, že se jednou do toho kurtu trefím. A pak ať se Agassi třese! Zatím bych mu mohl půjčit výbavu. Tak na půl hodiny by mu na kurtu vystačila," pokračoval komik.



Když jezdí Josef Dvořák se svou společností na zájezdy, tenisovou výbavu vozí všude s sebou. "Mě už ani nezajímá, kde budeme hrát divadlo. Já jezdím jenom tam, kde jsou haly. Takže jestli si někdo někde stěžuje, že jsme u nich dlouho nebyli, je to asi proto, že tam není kde hrát tenis. Přátelé, vystavte halu - a jsme tam okamžitě," smál se populární bavič.



V současné době zkouší Divadelní společnost Josefa Dvořáka novou hru Plný barák Hadriánů. "Kdo zná Klicperu, asi ví, o jaký titul jde. Někdy v polovině dubna má být premiéra," prozradil Dvořák. "A proč se zkouší v této době a proč musí být premiéra do poloviny dubna je úplně jasné - to oschnou kurty a já už pak nemám čas zkoušet."