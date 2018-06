Josef Carda už má chlapa

"Zprvu mi to vadilo, ale už jsem se s tím smířil. Dokonce to přestalo mrzet i mou ženu. Ale teď se mohu s pýchou svěřit, že už mám doma chlapa. Mému jedinému synovi bylo osmnáct, s úspěchem složil maturitu a byl přijat na soukromou Školu Jana Amose Komenského. To mi udělalo velkou radost. A také mám nové štěně lousiánského leopardího psa. O zábavu je tedy u nás postaráno," řekl.

Josef Carda je původem z Ústí nad Labem, tam také žije se svou rodinou. Jeho žena je učitelka. Zdědil stavení ve vsi Třebenice v Českém středohoří, kde tráví s rodinou svůj volný čas.

"Jsem kutil a pořád na domě něco spravuji a opravuji. Prožili jsme tam všichni celé léto, zvlášť srpen se povedl. Proč bych jezdil někam za sluníčkem. Nemělo by smysl hnát se mezi davy lidí k moři, když u nás bylo tak krásně."

Josef Carda teď natočil s režisérem Viktorem Polesným Gogolova Revizora pro Českou televizi. V Divadle Bez zábradlí zase často spolupracuje s režisérem Jiřím Menzlem.

"Revizor byla pro mě velká příležitost. A v divadle jsem vždycky šťastný, když mohu hrát v inscenaci, kterou režíruje Jiří Menzel. To je radost," svěřil se Josef Carda, který samozřejmě dál vystupuje v TELE TELE, kde může uplatnit celou škálu svého hereckého talentu.

"O prázdninách se vysílaly reprízy, ale už jsme začali natáčet nové díly. TELE TELE bude mít nový sitcom z politiky. Uděláme si legraci i z našeho politického prostředí, pochopitelně s tou naší nadsázkou. Scénáře píší jako obvykle Geňa Genzer a Michal Suchánek společně s Veronikou Žilkovou. Hledáme tedy nové cesty, jak diváka rozesmát," podotkl Josef Carda.